DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoFunzioni di TradeOrderSendAsync 

OrderSendAsync

Il OrderSendAsync() viene utilizzato per lo svolgimento di operazioni di trade asincrone, senza attendere la risposta del trade server ad una richiesta inviata. La funzione è progettata per il trading ad alta-frequenza, quando sotto i termini della algoritmo di trading, è inaccettabile perdere tempo in attesa di una risposta dal server.

bool  OrderSendAsync(
   MqlTradeRequest&  request,      // Struttura dela Richiesta
   MqlTradeResult&   result        // Struttura della Risposta
   );

Parametri

request

[in] Puntatore alla struttura di tipo MqlTradeRequest che descrive l'azione di trade del client.

result

[in,out] Un puntatore alla struttura di tipo MqlTradeResult che descrive il risultato di un'operazione di trade in caso di corretta esecuzione della funzione (se true viene restituito).

Valore restituito

Restituisce true se la richiesta viene inviata al trade server. Nel caso in cui la richiesta non venga inviata, restituisce false. Nel caso in cui la richiesta venga inviata, nella variabile result il codice di risposta contiene il valore TRADE_RETCODE_PLACED (codice 10008) - "ordine piazzato". L' esecuzione di successo significa solo il fatto di inviare, ma non fornisce alcuna garanzia che la richiesta ha raggiunto il trade server ed che sia stata accettata per l'elaborazione. Quando si elabora la richiesta ricevuta, il trade server invia una risposta al terminale client notificando sul cambiamento dello stato attuale delle posizioni, ordini ed affari, che portano alla generazione dell' evento Trade.

Il risultato dell' esecuzione della richiesta di trade sul server inviata da OrderSendAsync() può essere monitorato dall'handler OnTradeTransaction. Va notato che l'handler OnTradeTransaction verrà chiamato più volte durante l'esecuzione di una richiesta di trade.

Per esempio, quando si invia un ordine di acquisto di mercato, esso viene gestito, un ordine di acquisto appropriata viene creato per l'account, l'ordine quindi viene eseguito e rimosso dalla lista di quelli aperti, e poi viene aggiunto alla cronistoria ordini, un appropriato aff viene aggiunto alla cronistoria ed una nuova posizione viene creata. La funzione OnTradeTransaction verrà chiamata per ognuno di questi eventi. Per ottenere tali dati, devono essere analizzati i parametri della funzione:

  • trans - questo parametro riceve la struttura MqlTradeTransaction che descrive una transazione di trade applicata ad un account;
  • request - questo parametro riceve la struttura MqlTradeRequest che descrive la richiesta di trade risultata in una transazione di trade;
  • result - questo parametro riceve la struttura MqlTradeResult che descrive un risultato di esecuzione di una richiesta di trade.

Nota

In termini di obiettivi e parametri, la funzione è simile ad OrderSend(), ma diversamente da essa, è asincrona, cioè non mantiele il funzionamento del programma in attesa del risultato dell'esecuzione della funzione. È possibile confrontare il tasso delle operazioni di trade di queste due funzioni utilizzando l'Expert Advisor di esempio.

Esempio:

#property description "Expert Advisor per inviare richieste di trade "
                      " usando la duznione OrderSendAsync().\r\n"
#property description "Handling degli eventi di trading usando"
                      " le funzioni handler OnTrade() ed OnTradeTransaction() (viene visualizzato)\r\n"
#property description "I parametri dell' Expert Advisor consentono di impostare il Magic Number"
                      " (ID univoco) "
#property description "e la modalità di visualizzazione dei messaggi nell' Experts log. Tutti i dettagli vengono visualizzati per default.\r\n"
//--- parametri di input
input int  MagicNumber=1234567;      // ID Expert Advisor
input bool DescriptionModeFull=true// Modalità dettagliata di output
//--- variabile per usare nella chiamata HistorySelect()
datetime history_start;
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione dell' Expert                                      |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- controlla se l'autotrading è consentito
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
     {
      Alert("L' Autotrading nel terminale è disabilitato, l' Expert Advisor verrà rimosso");
      ExpertRemove();
      return(-1);
     }
//--- Non in grado di operare su un conto reale
   if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)
     {
      Alert("L' Expert Advisor non può fare trading sun un account reale!");
      ExpertRemove();
      return(-2);
     }
//--- verifica se è possibile fare trading su questo account (per esempio, il trading è impossibile quando si utilizza una password investitore)
   if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))
     {
      Alert("Il trading su questo account è disabilitato");
      ExpertRemove();
      return(-3);
     }
//--- salva l'orario di lancio dell'Expert Advisor per la ricezione della cronistoria di trading
   history_start=TimeCurrent();
//---
   CreateBuySellButtons();
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione deinizializzazione Expert                                             |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- elimina tutti gli oggetti grafici
   ObjectDelete(0,"Buy");
   ObjectDelete(0,"Sell");
//---
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione TradeTransaction                                                      |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
                        const MqlTradeRequest &request,
                        const MqlTradeResult &result)
  {
//--- intestazione nominata dopo l'event handler della funzione di trading
   Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- riceve il tipo di transazione come valore dell'enumerazione
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
//--- se la trascrizione è il risultato di una richiesta di handling
   if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)
     {
      //--- mostra il nome della transazione
      Print(EnumToString(type));
      //--- quindi mostra la descrizione della stringa della richiesta di handling
      Print("------------RequestDescription\r\n",
            RequestDescription(request,DescriptionModeFull));
      //--- e mostra la desceizione del risultato della richiesta
      Print("------------ ResultDescription\r\n",
            TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));
     }
   else // mostra la descrizione completa della transazione per la transazione di altro tipo
     {
      Print("------------ TransactionDescription\r\n",
            TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));
     }
//---     
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di Trade                                                              |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
//--- membro statico per la memorizzazione dello status dell'account di trading
   static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;
//--- richiesta cronistoria di trading
   bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());
   PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",
               TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);
//--- intestazione nominata dopo l'event handler della funzione di trading
   Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- mostra il nome dell handler ed il numero di ordini al momento dell'handling
   int curr_positions=PositionsTotal();
   int curr_orders=OrdersTotal();
   int curr_deals=HistoryOrdersTotal();
   int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();
//--- mostra il numero di ordini, posizioni, affari, così come cambi nelle parentesi
   PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",
               curr_positions,(curr_positions-prev_positions));
   PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",
               curr_orders,curr_orders-prev_orders);
   PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",
               curr_deals,curr_deals-prev_deals);
   PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",
               curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);
//--- inserisce il break di stringa per visualizzare il log più convenientemente
   Print("");
//--- salva lo status dell' account
   prev_positions=curr_positions;
   prev_orders=curr_orders;
   prev_deals=curr_deals;
   prev_history_orders=curr_history_orders;
//---
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione ChartEvent                                                            |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//--- handling CHARTEVENT_CLICK event ("Click sul chart")
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
     {
      Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);
      //--- minimo volume per un affare
      double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
      //--- se viene premuto il bottone "Buy", allora compra
      if(sparam=="Buy")
        {
         PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);
         BuyAsync(volume_min);
         //--- rilascia il bottone
         ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);
        }
      //--- se viene premuto il bottone "Sell", allora vende
      if(sparam=="Sell")
        {
         PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);
         SellAsync(volume_min);
         //--- rilascia il bottone
         ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);
        }
      ChartRedraw();
     }
//---         
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Restituisce la descrizione testuale di una transazione                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,
                              const bool detailed=true)
  {
//--- prepara la stringa per la restituzione dalla funzione
   string desc=EnumToString(trans.type)+"\r\n";
//--- tutti i possibili dati vengono aggiunti in modalità dettagliata
   if(detailed)
     {
      desc+="Simbolo: "+trans.symbol+"\r\n";
      desc+="Ticket dell'affare: "+(string)trans.deal+"\r\n";
      desc+="Tipo dell'Affare: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r\n";
      desc+="Ticket dell'Ordine: "+(string)trans.order+"\r\n";
      desc+="Tipo dell'Ordine: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r\n";
      desc+="Status dell'Ordine: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r\n";
      desc+="Tipo di orario dell'Ordine: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r\n";
      desc+="Espirazione(scadenza) dell'Ordine: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r\n";
      desc+="Prezzo: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r\n";
      desc+="Innesco del Prezzo: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r\n";
      desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r\n";
      desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r\n";
     }
//--- restituisce una stringa ricevuta
   return desc;
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Restituisce la descrizione testuale della richiesta di trade                   |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,
                          const bool detailed=true)
  {
//--- prepara la stringa per la restituzione dalla funzione
   string desc=EnumToString(request.action)+"\r\n";
//--- aggiunge tutti i dati disponibili in modalità dettagliata
   if(detailed)
     {
      desc+="Simbolo: "+request.symbol+"\r\n";
      desc+="Magic Number: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r\n";
      desc+="Ticket dell'Ordine: "+(string)request.order+"\r\n";
      desc+="Tipo di Ordine: "+EnumToString(request.type)+"\r\n";
      desc+="Riempimento dell'Ordine: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r\n";
      desc+="Tipo di orario dell'Ordine: "+EnumToString(request.type_time)+"\r\n";
      desc+="Espirazione dell'Ordine: "+TimeToString(request.expiration)+"\r\n";
      desc+="Prezzo: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r\n";
      desc+="Punti di Deviazione: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r\n";
      desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r\n";
      desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r\n";
      desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r\n";
      desc+="Commento: "+request.comment+"\r\n";
     }
//--- restituisce la stringa ricevuta
   return desc;
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Restituisce la descrizione testuale del risultato della richiesta di handling  |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,
                              const bool detailed=true)
  {
//--- prepara la stringa per il ritorno dalla funzione
   string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r\n";
//--- aggiunge tutti i dati disponibili in modalità dettagliata
   if(detailed)
     {
      desc+="ID della Richiesta: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r\n";
      desc+="Ticket dell'Ordine: "+(string)result.order+"\r\n";
      desc+="Ticket dell'Affare: "+(string)result.deal+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r\n";
      desc+="Prezzo: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r\n";
      desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r\n";
      desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r\n";
      desc+="Commento: "+result.comment+"\r\n";
     }
//--- restituisce la stringa ricevuta
   return desc;
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Crea due bottoni per l'acquisto e la vendita                                   |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void CreateBuySellButtons()
  {
//--- controlla l'oggetto nominato "Buy"
   if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)
     {
      //--- se l'oggetto trovato non è un bottone, lo elimina
      if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
         ObjectDelete(0,"Buy");
     }
   else
      ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // crea il bottone "Buy"
//--- configura il bottone "Sell"
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);
   ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);
//--- controlla la presenza di un oggetto chiamato "Sell"
   if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)
     {
      //--- se l'oggetto trovato non è un bottone, lo elimina
      if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
         ObjectDelete(0,"Sell");
     }
   else
      ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // crea il bottone "Sell"
//--- configura il bottone "Sell"
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);
   ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);
//--- esegue l'aggiornamento forzato del chart per visualizzare i bottoni immediatamente
   ChartRedraw();
//---
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Compra usando la funzione asincrona OrderSendAsync()                           |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void BuyAsync(double volume)
  {
//--- prepara la richiesta
   MqlTradeRequest req={};
   req.action      =TRADE_ACTION_DEAL;
   req.symbol      =_Symbol;
   req.magic       =MagicNumber;
   req.volume      =0.1;
   req.type        =ORDER_TYPE_BUY;
   req.price       =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);
   req.deviation   =10;
   req.comment     ="Buy(compra), usando OrderSendAsync()";
   MqlTradeResult  res={};
   if(!OrderSendAsync(req,res))
     {
      Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
     }
//---
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Vende usando la funzione asincrona OrderSendAsync()                            |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void SellAsync(double volume)
  {
//--- prepara la richiesta
   MqlTradeRequest req={};
   req.action      =TRADE_ACTION_DEAL;
   req.symbol      =_Symbol;
   req.magic       =MagicNumber;
   req.volume      =0.1;
   req.type        =ORDER_TYPE_SELL;
   req.price       =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);
   req.deviation   =10;
   req.comment     ="Sell(vende) usando OrderSendAsync()";
   MqlTradeResult  res={};
   if(!OrderSendAsync(req,res))
     {
      Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
     }
//---
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+

Esempio di visualizzazione dei messaggi nel registro(Log) "Experts":

 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnChartEvent: sparam = Sell
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Sell EURUSD 0.01 lot
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_REQUEST
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------RequestDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_ACTION_DEAL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Simbolo: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Magic Number: 1234567
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket dell'Ordine: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Tipo dell'Ordine: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Riempimento dell'Ordine: ORDER_FILLING_FOK
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Tipo di orario dell'Ordine: ORDER_TIME_GTC
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Espirazione(scadenza) dell'Ordine: 1970.01.01 00:00
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prezzo: 1.29313
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Punti di Deviazione: 10
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Limit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Commento: Sell(vende) usando OrderSendAsync()
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ ResultDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Retcode 10009
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Request ID: 2
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket dell'Ordine: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 15048668
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prezzo: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ask: 1.29319
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Bid: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Commento
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+1)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+2)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+2)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Simbolo: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket dell'Ordine: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Tipo dell'Ordine: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Tipo di orario dell'Ordine: ORDER_TIME_GTC
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Espirazione(scadenza) dell'Ordine: 1970.01.01 00:00
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prezzo: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Simbolo: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket dell'Ordine: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Tipo dell'Ordine: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Tipo di orario dell'Ordine: ORDER_TIME_GTC
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Espirazione(scadenza) dell'Ordine: 1970.01.01 00:00
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prezzo: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Simbolo: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket dell'Ordine: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Tipo dell'Ordine: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Status dell'Ordine: ORDER_STATE_FILLED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Tipo di orario dell'Ordine: ORDER_TIME_GTC
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Espirazione(scadenza) dell'Ordine: 1970.01.01 00:00
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prezzo: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Simbolo: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 15048668
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_SELL
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ticket dell'Ordine: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Tipo di orario dell'Ordine: ORDER_TIME_GTC
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Espirazione(scadenza) dell'Ordine: 1970.01.01 00:00
12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Prezzo: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   