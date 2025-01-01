#property description "Expert Advisor per inviare richieste di trade "

" usando la duznione OrderSendAsync().\r

"

#property description "Handling degli eventi di trading usando"

" le funzioni handler OnTrade() ed OnTradeTransaction() (viene visualizzato)\r

"

#property description "I parametri dell' Expert Advisor consentono di impostare il Magic Number"

" (ID univoco) "

#property description "e la modalità di visualizzazione dei messaggi nell' Experts log. Tutti i dettagli vengono visualizzati per default.\r

"

//--- parametri di input

input int MagicNumber=1234567; // ID Expert Advisor

input bool DescriptionModeFull=true; // Modalità dettagliata di output

//--- variabile per usare nella chiamata HistorySelect()

datetime history_start;

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione dell' Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- controlla se l'autotrading è consentito

if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))

{

Alert("L' Autotrading nel terminale è disabilitato, l' Expert Advisor verrà rimosso");

ExpertRemove();

return(-1);

}

//--- Non in grado di operare su un conto reale

if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)

{

Alert("L' Expert Advisor non può fare trading sun un account reale!");

ExpertRemove();

return(-2);

}

//--- verifica se è possibile fare trading su questo account (per esempio, il trading è impossibile quando si utilizza una password investitore)

if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))

{

Alert("Il trading su questo account è disabilitato");

ExpertRemove();

return(-3);

}

//--- salva l'orario di lancio dell'Expert Advisor per la ricezione della cronistoria di trading

history_start=TimeCurrent();

//---

CreateBuySellButtons();

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione deinizializzazione Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- elimina tutti gli oggetti grafici

ObjectDelete(0,"Buy");

ObjectDelete(0,"Sell");

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione TradeTransaction |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,

const MqlTradeRequest &request,

const MqlTradeResult &result)

{

//--- intestazione nominata dopo l'event handler della funzione di trading

Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- riceve il tipo di transazione come valore dell'enumerazione

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;

//--- se la trascrizione è il risultato di una richiesta di handling

if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)

{

//--- mostra il nome della transazione

Print(EnumToString(type));

//--- quindi mostra la descrizione della stringa della richiesta di handling

Print("------------RequestDescription\r

",

RequestDescription(request,DescriptionModeFull));

//--- e mostra la desceizione del risultato della richiesta

Print("------------ ResultDescription\r

",

TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));

}

else // mostra la descrizione completa della transazione per la transazione di altro tipo

{

Print("------------ TransactionDescription\r

",

TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));

}

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di Trade |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- membro statico per la memorizzazione dello status dell'account di trading

static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;

//--- richiesta cronistoria di trading

bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());

PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",

TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);

//--- intestazione nominata dopo l'event handler della funzione di trading

Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- mostra il nome dell handler ed il numero di ordini al momento dell'handling

int curr_positions=PositionsTotal();

int curr_orders=OrdersTotal();

int curr_deals=HistoryOrdersTotal();

int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();

//--- mostra il numero di ordini, posizioni, affari, così come cambi nelle parentesi

PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",

curr_positions,(curr_positions-prev_positions));

PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",

curr_orders,curr_orders-prev_orders);

PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",

curr_deals,curr_deals-prev_deals);

PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",

curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);

//--- inserisce il break di stringa per visualizzare il log più convenientemente

Print("");

//--- salva lo status dell' account

prev_positions=curr_positions;

prev_orders=curr_orders;

prev_deals=curr_deals;

prev_history_orders=curr_history_orders;

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione ChartEvent |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- handling CHARTEVENT_CLICK event ("Click sul chart")

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);

//--- minimo volume per un affare

double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

//--- se viene premuto il bottone "Buy", allora compra

if(sparam=="Buy")

{

PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);

BuyAsync(volume_min);

//--- rilascia il bottone

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);

}

//--- se viene premuto il bottone "Sell", allora vende

if(sparam=="Sell")

{

PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);

SellAsync(volume_min);

//--- rilascia il bottone

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);

}

ChartRedraw();

}

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce la descrizione testuale di una transazione |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,

const bool detailed=true)

{

//--- prepara la stringa per la restituzione dalla funzione

string desc=EnumToString(trans.type)+"\r

";

//--- tutti i possibili dati vengono aggiunti in modalità dettagliata

if(detailed)

{

desc+="Simbolo: "+trans.symbol+"\r

";

desc+="Ticket dell'affare: "+(string)trans.deal+"\r

";

desc+="Tipo dell'Affare: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r

";

desc+="Ticket dell'Ordine: "+(string)trans.order+"\r

";

desc+="Tipo dell'Ordine: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r

";

desc+="Status dell'Ordine: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r

";

desc+="Tipo di orario dell'Ordine: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r

";

desc+="Espirazione(scadenza) dell'Ordine: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r

";

desc+="Prezzo: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r

";

desc+="Innesco del Prezzo: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r

";

}

//--- restituisce una stringa ricevuta

return desc;

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce la descrizione testuale della richiesta di trade |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,

const bool detailed=true)

{

//--- prepara la stringa per la restituzione dalla funzione

string desc=EnumToString(request.action)+"\r

";

//--- aggiunge tutti i dati disponibili in modalità dettagliata

if(detailed)

{

desc+="Simbolo: "+request.symbol+"\r

";

desc+="Magic Number: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r

";

desc+="Ticket dell'Ordine: "+(string)request.order+"\r

";

desc+="Tipo di Ordine: "+EnumToString(request.type)+"\r

";

desc+="Riempimento dell'Ordine: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r

";

desc+="Tipo di orario dell'Ordine: "+EnumToString(request.type_time)+"\r

";

desc+="Espirazione dell'Ordine: "+TimeToString(request.expiration)+"\r

";

desc+="Prezzo: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r

";

desc+="Punti di Deviazione: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r

";

desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r

";

desc+="Commento: "+request.comment+"\r

";

}

//--- restituisce la stringa ricevuta

return desc;

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce la descrizione testuale del risultato della richiesta di handling |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,

const bool detailed=true)

{

//--- prepara la stringa per il ritorno dalla funzione

string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r

";

//--- aggiunge tutti i dati disponibili in modalità dettagliata

if(detailed)

{

desc+="ID della Richiesta: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r

";

desc+="Ticket dell'Ordine: "+(string)result.order+"\r

";

desc+="Ticket dell'Affare: "+(string)result.deal+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r

";

desc+="Prezzo: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r

";

desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r

";

desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r

";

desc+="Commento: "+result.comment+"\r

";

}

//--- restituisce la stringa ricevuta

return desc;

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea due bottoni per l'acquisto e la vendita |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void CreateBuySellButtons()

{

//--- controlla l'oggetto nominato "Buy"

if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)

{

//--- se l'oggetto trovato non è un bottone, lo elimina

if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)

ObjectDelete(0,"Buy");

}

else

ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // crea il bottone "Buy"

//--- configura il bottone "Sell"

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);

ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);

//--- controlla la presenza di un oggetto chiamato "Sell"

if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)

{

//--- se l'oggetto trovato non è un bottone, lo elimina

if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)

ObjectDelete(0,"Sell");

}

else

ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // crea il bottone "Sell"

//--- configura il bottone "Sell"

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);

ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);

//--- esegue l'aggiornamento forzato del chart per visualizzare i bottoni immediatamente

ChartRedraw();

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Compra usando la funzione asincrona OrderSendAsync() |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void BuyAsync(double volume)

{

//--- prepara la richiesta

MqlTradeRequest req={};

req.action =TRADE_ACTION_DEAL;

req.symbol =_Symbol;

req.magic =MagicNumber;

req.volume =0.1;

req.type =ORDER_TYPE_BUY;

req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);

req.deviation =10;

req.comment ="Buy(compra), usando OrderSendAsync()";

MqlTradeResult res={};

if(!OrderSendAsync(req,res))

{

Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);

}

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Vende usando la funzione asincrona OrderSendAsync() |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void SellAsync(double volume)

{

//--- prepara la richiesta

MqlTradeRequest req={};

req.action =TRADE_ACTION_DEAL;

req.symbol =_Symbol;

req.magic =MagicNumber;

req.volume =0.1;

req.type =ORDER_TYPE_SELL;

req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);

req.deviation =10;

req.comment ="Sell(vende) usando OrderSendAsync()";

MqlTradeResult res={};

if(!OrderSendAsync(req,res))

{

Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);

}

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+