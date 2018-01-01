//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeByATR.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Esempio di trading EA in \"explosive\" direzione candela"

#property description "\"Explosive\" la candela ha la grandezza del corpo superiore a k * ATR"

#property description "The \"revers\"parametro inverte la direzione del segnale"



input double lots=0.1; // volume in lotti

input double kATR=3; // signal lunghezza candela in ATR

input int ATRperiod=20; // ATR indicator period

input int holdbars=8; // numero di barre per mantenere la posizione attiva

input int slippage=10; // slippage consentito

input bool revers=false; // inverto il segnale?

input ulong EXPERT_MAGIC=0; // EA MagicNumber

//--- per memorizzare l'handle dell'indicatore ATR

int atr_handle;

//--- qui memorizzeremo gli ultimi valori ATR e il corpo della candela

double last_atr,last_body;

datetime lastbar_timeopen;

double trade_lot;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- inizializza le variabili globali

last_atr=0;

last_body=0;

//--- imposta il volume corretto

double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

trade_lot=lots>min_lot? lots:min_lot;

//--- crea l'handle dell'indicatore ATR

atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);

if(atr_handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: impossibile creare iATR, codice di errore %d",__FUNCTION__,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- inizializzazione EA di successo

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di deinitializzazione dell' Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- informa del codice di fine operazione EA

Print(__FILE__,": Codice della ragione di deinizializzazione = ",reason);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione tick Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- segnale di trading

staticoint segnale = 0; // +1 significa un segnale di acquisto, -1 indica un segnale di vendita

//--- controlla e chiude le vecchie posizioni aperte più di barre 'holdbars' fa

ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);

//--- controlla una nuova barra

if(isNewBar())

{

// --- controlla la presenza del segnale

signal=CheckSignal();

}

// --- se si apre una posizione netting, saltare il segnale - attendere fino a quando non si chiude

if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)

{

signal=0;

return; // esce dal gestore eventi NewTick e non entra nel mercato prima che appaia una nuova barra

}

//--- per un conto hedging, ogni posizione viene tenuta e chiusa separatamente

if(signal!=0)

{

//--- segnale buy

if(signal>0)

{

PrintFormat("%s: Segnale Buy! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

//--- segnale sell

if(signal<0)

{

PrintFormat("%s: segnale Sell! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

}

//--- Fine funzione OnTick

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Controlla un nuovo segnale di trading |

//+------------------------------------------------------------------+

int CheckSignal()

{

//--- 0 significa nessun segnale

int res=0;

//--- ottiene il valore ATR su una penultima barra completa (l'indice della barra è 2)

double atr_value[1];

if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)

{

last_atr=atr_value[0];

// --- recupera i dati sull'ultima barra chiusa sull'array di tipo MqlRates

MqlRates bar[1];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)

{

// --- calcola la misura del corpo della barra sull'ultima barra completa

last_body=bar[0].close-bar[0].open;

// --- se il corpo dell'ultima barra (con indice 1) supera il precedente valore ATR (sulla barra con indice 2), viene ricevuto un segnale di trading

if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)

res=last_body>0?1:-1; // valore positivo per la candela verso l'alto

}

else

PrintFormat("% s: impossibile ricevere l'ultima barra! Error",__FUNCTION__,GetLastError());

}

else

PrintFormat("% s: impossibile ricevere il valore dell'indicatore ATR! Error",__FUNCTION__,GetLastError());

//--- se la modalità di trading inverso è abilitata

res=revers?-res:res; // inverte il segnale se necessario (restituisci -1 invece di 1 e viceversa)

//--- restituisce un valore del segnale di trading

return (res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce 'true' quando appare una nuova barra |

//+------------------------------------------------------------------+

bool isNewBar(const bool print_log=true)

{

static datetime bartime=0; // memorizza l'orario di apertura della barra corrente

//--- ottiene l'orario di apertura della barra zero

datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);

// --- se l'orario di apertura cambia, è arrivata una nuova barra

if(bartime!=currbar_time)

{

bartime=currbar_time;

lastbar_timeopen=bartime;

//--- visualizza i dati sull'orario di apertura di una nuova barra nel log

if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))

{

//--- visualizza un messaggio con una nuova barra di apertura

PrintFormat("%s: nuova barra su %s %s aperta a %s",__FUNCTION__,_Symbol,

StringSubstr(EnumToString(_Period),7),

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- recupera i dati sull'ultimo tick

MqlTick last_tick;

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

Print("SymbolInfoTick() fallito, errore = ",GetLastError());

//--- mostra l'orario dell'ultimo tick fino ai millisecondi

PrintFormat("L'ultimo tick era alle %s.%03d",

TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);

}

//--- abbiamo una nuova barra

return (true);

}

//--- nessuna nuova barra

return (false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Acquista ad un prezzo di mercato con un volume specificato |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- compra a prezzo di mercato

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Vendi ad un prezzo di mercato con un volume specificato |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- vendi a prezzo di mercato

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Chiusura le posizioni per hold time in barre |

//+------------------------------------------------------------------+

void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

int total=PositionsTotal(); // numero di posizioni aperte

//--- itera su posizioni aperte

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- parametri dell posizione

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // ticket posizione

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // simbolo

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber della posizione

datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME); // orario d'apertura della posizione

int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1; // quante barre fa una posizione è stata aperta



//--- se la durata(lifetime) di una posizione è già grande, mentre MagicNumber e il simbolo corrispondono

if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)

{

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // numero di posizioni decimali

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volume della posizione

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // tipo di posizione

string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);

StringToLower(str_type); // abbassa il case del testo per la corretta formattazione del messaggio

PrintFormat("Chiusura posizione #%I64u %s %s %.2f",

position_ticket,position_symbol,str_type,volume);

//--- imposta un tipo di ordine e invia una richiesta di trade

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

else

MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Preparare e inviare una richiesta di trade |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)

{

//--- dichiarare e inizializzare le strutture

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(type==ORDER_TYPE_BUY)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- richiesta parametri

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // tipi di operazioni di trading

request.position =pos_ticket; // ticket della posizione, se chiusura

request.symbol =Symbol(); // symbol

request.volume =volume; // volume

request.type =type; // tipo di ordine

request.price =price; // prezzo di trade

request.deviation=slip; // deviazione ammissibile dal prezzo

request.magic =magicnumber; // MagicNumber dell'ordine

//--- invia richiesta

if(!OrderSend(request,result))

{

//--- mostra dati sul fallimento

PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f at %.5f errore %d",

request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());

return (false);

}

//--- informa di un'operazione riuscita

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

return (true);

}