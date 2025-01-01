DocumentazioneSezioni
ArraySort

Sorts the values in the first dimension of a multidimensional numeric array in the ascending order.

bool  ArraySort(
   void&  array[]      // array per l'ordinamento
   );

Parametri

array[]

[in][out]  Array numerido che deve essere messo in ordine.

Valore restituito

La funzione restituisce true in caso di successo, altrimenti - false.

Nota

An array is always sorted in the ascending order irrespective of the AS_SERIES flag value.

Functions ArraySort and ArrayBSearch accept any-dimensional arrays as a parameter. However, searching and sorting are always applied to the first (zero) dimension.

Esempio:

#property description "L'indicatore analizza i dati per l'ultimo mese e disegna tutte le candele con piccoli"
#property description "e larghi volumi tick. L'array volume tick è stato ordinato"
#property description "per definire tali candele. Le candele hanno i volumi che compongono il primo InpSmallVolume "
#property description "percentuale dell'array è considerata piccola. Le candle hanno i volumi tick che compongono"
#property description "l'ultima InpBigVolume percentuale dell'array sono considerate grandi."
//--- impostazioni indicatore
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   1
//--- plot
#property indicator_label1  "VolumeFactor"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_CANDLES
#property indicator_color1  clrDodgerBlue,clrOrange
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2
//--- costanti predefinite
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- parametri di input
input int InpSmallVolume=15; // Valore percentuale di volumi piccoli (<50)
input int InpBigVolume=20;   // Valore percentuale di volumi grandi (>50)
//--- orario di inizio analisi (verrà slittato)
datetime ExtStartTime;
//--- buffers indicatore
double   ExtOpenBuff[];
double   ExtHighBuff[];
double   ExtLowBuff[];
double   ExtCloseBuff[];
double   ExtColorBuff[];
//--- valori limite di volume per la visualizzazione delle candele
long     ExtLeftBorder=0;
long     ExtRightBorder=0;
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Riceve i valori limite per i volumi tick                                       |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool GetVolumeBorders(void)
  {
//--- variabili
   datetime stop_time;  // orario di fine della copia
   long     buff[];     // buffer per la copia
//--- l'orario di fine è quello corrente
   stop_time=TimeCurrent();
//--- l'orario d'inizio è un mese prima di quello corrente
   ExtStartTime=GetStartTime(stop_time);
//--- riceve i valori dei volumi tick
   ResetLastError();
   if(CopyTickVolume(Symbol(),Period(),ExtStartTime,stop_time,buff)==-1)
     {
      //--- fallimento nel ricevere i dati, restituizioe false per lanciare il comando di ricalcolo
      PrintFormat("Fallimento nel ricevere i valori dei volumi tick. Codice Errore = %d",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- calcola la grandezza dell'array
   int size=ArraySize(buff);
//--- ordina l'array
   ArraySort(buff);
//--- definisce i valori dei bordi sinistro e destro per i volumi tick
   ExtLeftBorder=buff[size*InpSmallVolume/100];
   ExtRightBorder=buff[(size-1)*(100-InpBigVolume)/100];
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Riceve i dati che sono di un mese in meno rispetto a quello passato            |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
datetime GetStartTime(const datetime stop_time)
  {
//--- converte l'orario finale in tipo variabile di struttura MqlDateTime 
   MqlDateTime temp;
   TimeToStruct(stop_time,temp);
//--- riceve i dati che sono un mese in meno
   if(temp.mon>1)
      temp.mon-=1;  // il mese corrente non è il primo dell'anno, quindi, il numero di quello precedente è uno in meno
   else
     {
      temp.mon=12;  // il mese corrente è il primo dell'anno, quindi, il numero di quello precedente è 12,
      temp.year-=1; // mentre il numero dell'anno è uno in meno
     }
//--- il numero del giorno non eccederà 28
   if(temp.day>28)
      temp.day=28;
//--- restituisce la data ottenuta
   return(StructToTime(temp));
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- controlla se i parametri di input soddisfano le condizioni
   if(InpSmallVolume<0 || InpSmallVolume>=50 || InpBigVolume<0 || InpBigVolume>=50)
     {
      Print("Parametri di input non corretti");
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
//--- mappatura buffers indicatore
   SetIndexBuffer(0,ExtOpenBuff);
   SetIndexBuffer(1,ExtHighBuff);
   SetIndexBuffer(2,ExtLowBuff);
   SetIndexBuffer(3,ExtCloseBuff);
   SetIndexBuffer(4,ExtColorBuff,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- imposta il valore che non verrà visualizzato
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
//--- imposta le etichette per i buffer indicatore
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- controlla se le barre non gestite sono ancora presenti
   if(prev_calculated<rates_total)
     {
      //--- riceve nuovi valori dei bordi destro e sinistro per i volumi
      if(!GetVolumeBorders())
         return(0);
     }
//--- variabile di inizio per il calcolo della barra
   int start=prev_calculated;
//--- lavora all'ultima barra se i valori degli indicatori sono già stati calcolati al tick precedente
   if(start>0)
      start--;
//--- imposta l'indicizzazione nelle timeseries
   ArraySetAsSeries(time,false);
   ArraySetAsSeries(open,false);
   ArraySetAsSeries(high,false);
   ArraySetAsSeries(low,false);
   ArraySetAsSeries(close,false);
   ArraySetAsSeries(tick_volume,false);
//--- il loop di calcolo dei valori dell'indicatore
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      //--- riempie le candele partendo dalla data iniziale
      if(ExtStartTime<=time[i])
        {
         //--- se il valore non è inferiore a quello del bordo destro, riempie la candela
         if(tick_volume[i]>=ExtRightBorder)
           {
            //--- riceve i dati per il disegno della candela
            ExtOpenBuff[i]=open[i];
            ExtHighBuff[i]=high[i];
            ExtLowBuff[i]=low[i];
            ExtCloseBuff[i]=close[i];
            //--- colore DodgerBlue
            ExtColorBuff[i]=0;
            //--- continua il loop
            continue;
           }
         //--- riempie la candela se il valore non supera quello del bordo sinistro
         if(tick_volume[i]<=ExtLeftBorder)
           {
            //--- riceve i dati per il disegno della candela
            ExtOpenBuff[i]=open[i];
            ExtHighBuff[i]=high[i];
            ExtLowBuff[i]=low[i];
            ExtCloseBuff[i]=close[i];
            //--- Colore Orange
            ExtColorBuff[i]=1;
            //--- continua il loop
            continue;
           }
        }
      //--- imposta valori vuoti per le barre che non sono state incluse nel calcolo
      ExtOpenBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
      ExtHighBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
      ExtLowBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
      ExtCloseBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
     }
//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata
   return(rates_total);
  }

