#property description "L'indicatore analizza i dati per l'ultimo mese e disegna tutte le candele con piccoli"

#property description "e larghi volumi tick. L'array volume tick è stato ordinato"

#property description "per definire tali candele. Le candele hanno i volumi che compongono il primo InpSmallVolume "

#property description "percentuale dell'array è considerata piccola. Le candle hanno i volumi tick che compongono"

#property description "l'ultima InpBigVolume percentuale dell'array sono considerate grandi."

//--- impostazioni indicatore

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 1

//--- plot

#property indicator_label1 "VolumeFactor"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

#property indicator_color1 clrDodgerBlue,clrOrange

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 2

//--- costanti predefinite

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- parametri di input

input int InpSmallVolume=15; // Valore percentuale di volumi piccoli (<50)

input int InpBigVolume=20; // Valore percentuale di volumi grandi (>50)

//--- orario di inizio analisi (verrà slittato)

datetime ExtStartTime;

//--- buffers indicatore

double ExtOpenBuff[];

double ExtHighBuff[];

double ExtLowBuff[];

double ExtCloseBuff[];

double ExtColorBuff[];

//--- valori limite di volume per la visualizzazione delle candele

long ExtLeftBorder=0;

long ExtRightBorder=0;

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Riceve i valori limite per i volumi tick |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool GetVolumeBorders(void)

{

//--- variabili

datetime stop_time; // orario di fine della copia

long buff[]; // buffer per la copia

//--- l'orario di fine è quello corrente

stop_time=TimeCurrent();

//--- l'orario d'inizio è un mese prima di quello corrente

ExtStartTime=GetStartTime(stop_time);

//--- riceve i valori dei volumi tick

ResetLastError();

if(CopyTickVolume(Symbol(),Period(),ExtStartTime,stop_time,buff)==-1)

{

//--- fallimento nel ricevere i dati, restituizioe false per lanciare il comando di ricalcolo

PrintFormat("Fallimento nel ricevere i valori dei volumi tick. Codice Errore = %d",GetLastError());

return(false);

}

//--- calcola la grandezza dell'array

int size=ArraySize(buff);

//--- ordina l'array

ArraySort(buff);

//--- definisce i valori dei bordi sinistro e destro per i volumi tick

ExtLeftBorder=buff[size*InpSmallVolume/100];

ExtRightBorder=buff[(size-1)*(100-InpBigVolume)/100];

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Riceve i dati che sono di un mese in meno rispetto a quello passato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

datetime GetStartTime(const datetime stop_time)

{

//--- converte l'orario finale in tipo variabile di struttura MqlDateTime

MqlDateTime temp;

TimeToStruct(stop_time,temp);

//--- riceve i dati che sono un mese in meno

if(temp.mon>1)

temp.mon-=1; // il mese corrente non è il primo dell'anno, quindi, il numero di quello precedente è uno in meno

else

{

temp.mon=12; // il mese corrente è il primo dell'anno, quindi, il numero di quello precedente è 12,

temp.year-=1; // mentre il numero dell'anno è uno in meno

}

//--- il numero del giorno non eccederà 28

if(temp.day>28)

temp.day=28;

//--- restituisce la data ottenuta

return(StructToTime(temp));

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- controlla se i parametri di input soddisfano le condizioni

if(InpSmallVolume<0 || InpSmallVolume>=50 || InpBigVolume<0 || InpBigVolume>=50)

{

Print("Parametri di input non corretti");

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//--- mappatura buffers indicatore

SetIndexBuffer(0,ExtOpenBuff);

SetIndexBuffer(1,ExtHighBuff);

SetIndexBuffer(2,ExtLowBuff);

SetIndexBuffer(3,ExtCloseBuff);

SetIndexBuffer(4,ExtColorBuff,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- imposta il valore che non verrà visualizzato

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

//--- imposta le etichette per i buffer indicatore

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- controlla se le barre non gestite sono ancora presenti

if(prev_calculated<rates_total)

{

//--- riceve nuovi valori dei bordi destro e sinistro per i volumi

if(!GetVolumeBorders())

return(0);

}

//--- variabile di inizio per il calcolo della barra

int start=prev_calculated;

//--- lavora all'ultima barra se i valori degli indicatori sono già stati calcolati al tick precedente

if(start>0)

start--;

//--- imposta l'indicizzazione nelle timeseries

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

ArraySetAsSeries(tick_volume,false);

//--- il loop di calcolo dei valori dell'indicatore

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- riempie le candele partendo dalla data iniziale

if(ExtStartTime<=time[i])

{

//--- se il valore non è inferiore a quello del bordo destro, riempie la candela

if(tick_volume[i]>=ExtRightBorder)

{

//--- riceve i dati per il disegno della candela

ExtOpenBuff[i]=open[i];

ExtHighBuff[i]=high[i];

ExtLowBuff[i]=low[i];

ExtCloseBuff[i]=close[i];

//--- colore DodgerBlue

ExtColorBuff[i]=0;

//--- continua il loop

continue;

}

//--- riempie la candela se il valore non supera quello del bordo sinistro

if(tick_volume[i]<=ExtLeftBorder)

{

//--- riceve i dati per il disegno della candela

ExtOpenBuff[i]=open[i];

ExtHighBuff[i]=high[i];

ExtLowBuff[i]=low[i];

ExtCloseBuff[i]=close[i];

//--- Colore Orange

ExtColorBuff[i]=1;

//--- continua il loop

continue;

}

}

//--- imposta valori vuoti per le barre che non sono state incluse nel calcolo

ExtOpenBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtHighBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtLowBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtCloseBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

}

//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata

return(rates_total);

}