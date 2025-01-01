DocumentazioneSezioni
Si sposta alla voce successiva a seguito di una richiesta.

bool  DatabaseRead(
   int  request      // handle della richiesta ricevuto in DatabasePrepare
   );

Parametri

request

[in] Handle di richiesta ricevuto in DatabasePrepare().

Valore di ritorno

Restituisce true se ha esito positivo, altrimenti false. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               –  no table name specified (empty string or NULL);
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – error converting a request into a UTF-8 string;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – internal database error;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)    – invalid database handle;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)                –  request execution error;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    – no table exists (not an error, normal completion).

