- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFindClose
La funzione chiude l'handle di ricerca.
|
void FileFindClose(
Parametri
search_handle
[in] Handle di ricerca, recuperato da FileFindFirst().
Valore restituito
Nessun valore restituito.
Nota
La funzione deve essere chiamata per liberare le risorse di sistema.
Esempio:
|
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script
Vedi anche