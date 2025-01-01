DocumentazioneSezioni
La funzione chiude l'handle di ricerca.

void  FileFindClose(
   long  search_handle      //  Handle di ricerca
   );

Parametri

search_handle

[in] Handle di ricerca, recuperato da FileFindFirst().

Valore restituito

Nessun valore restituito.

Nota

La funzione deve essere chiamata per liberare le risorse di sistema.

Esempio:

//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script
#property script_show_inputs
//--- filtro
input string InpFilter="*";
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
   string file_name;
   int    i=1;
//--- riceve l'handle di ricerca nella root della cartella locale
   long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);
//--- controlla se la funzioneFileFindFirst() è eseguita con successo
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- controlla se le stringhe passate nel loop sono file o nomi di directory
      do
        {
         ResetLastError();
         //--- se questo è un file, la funzione restituirà true, se è una directory la funzione genererà l'errore 5018
         FileIsExist(file_name);
         PrintFormat("%d : %s nome = %s",i,GetLastError()==5018 ? "Directory" : "File",file_name);
         i++;
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- chiude l'handle di ricerca
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
      Print("File non trovato!");
  }

