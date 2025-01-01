DocumentazioneSezioni
GlobalVariableDel

Elimina una variabile globale del terminale client.

bool  GlobalVariableDel(
   string  name      // Nome della variabile globale
   );

Parametri

name

[in]  Nome della variabile globale.

Valore restituito

In caso di successo, la funzione restituisce true, altrimenti restituisce false. Per ottenere informazioni sull' errore è necessario chiamare la funzione GetLastError().

Nota

Le variabili globali presenti nel terminale client per 4 settimane dopo il loro ultimo uso, vengono dunque cancellati automaticamente.