MQL5 RiferimentoVariabili Globali del TerminaleGlobalVariableDel
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableDel
Elimina una variabile globale del terminale client.
|
bool GlobalVariableDel(
Parametri
name
[in] Nome della variabile globale.
Valore restituito
In caso di successo, la funzione restituisce true, altrimenti restituisce false. Per ottenere informazioni sull' errore è necessario chiamare la funzione GetLastError().
Nota
Le variabili globali presenti nel terminale client per 4 settimane dopo il loro ultimo uso, vengono dunque cancellati automaticamente.