- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
CharArrayToString
Esso copia e converte parte dell' array di tipo uchar in una stringa restituita.
string CharArrayToString(
Parametri
array[]
[In] Array di tipo uchar.
start=0
[in] Posizione da cui si avvia la copia. Per impostazione predefinita, viene utilizzato 0.
count=-1
[in] Numero di elementi di array per la copia. Definisce la lunghezza di una stringa risultante. Il valore predefinito è -1, il che significa la copia fino alla fine dell'array, o fino a terminale 0.
codepage=CP_ACP
[in] Il valore del codice pagina. Per i codici pagina più usati, provvedere appropriate costanti.
Valore restituito
String.
Esempio:
//+--------------------------------------------------------------------------------+
Vedi anche
StringToCharArray, ShortArrayToString, L'uso di una tabella Codici