DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoFunzioni di ConversioneCharArrayToString 

CharArrayToString

Esso copia e converte parte dell' array di tipo uchar in una stringa restituita.

string  CharArrayToString(
   uchar  array[],              // array
   int    start=0,              // posizione d'inizio dell'array
   int    count=-1              // numero di simboli
   uint    codepage=CP_ACP      // codice pagina
   );

Parametri

array[]

[In] Array di tipo uchar.

start=0

[in] Posizione da cui si avvia la copia. Per impostazione predefinita, viene utilizzato 0.

count=-1

[in] Numero di elementi di array per la copia. Definisce la lunghezza di una stringa risultante. Il valore predefinito è -1, il che significa la copia fino alla fine dell'array, o fino a terminale 0.

codepage=CP_ACP

[in]  Il valore del codice pagina. Per i codici pagina più usati, provvedere appropriate costanti.

Valore restituito

String.

 

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                                  |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//-- crea un array con i codici dei simboli
   uchar array[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                   116101115116,  32111102,  32116104,
                   101,  32,  67104,  97114,  65114114,  97,
                   121,  84111,  83116114105110103,  40,
                    41,  32102117110,  99116105111110
                  };
//-- stampa un array di codici convertito in una stringa nel journal
   Print(CharArrayToString(array));
 
//-- crea un array con i codici dei simboli e terminale zero
   uchar array_z[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                     116101115116,   0,  32111102,  32116,
                     104101,  32,  67104,  97114,  65114114,
                      97121,  84111,  83116114105110103,
                      40,  41,  32102117110,  99116105111110
                    };
//-- stampa il secondo array di codici con terminale zero nel journal
   PrintFormat("%s ..."CharArrayToString(array_z));
 
   /*
  risultato:
   This is a test of the CharArrayToString() function
   This is a test ...
   */
  }

Vedi anche

StringToCharArray, ShortArrayToString, L'uso di una tabella Codici

 