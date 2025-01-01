- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Verifica Stato
Funzione che restituisce i parametri del corrente stato del terminale client
Funzione
Azione
Restituisce l'ultimo errore
Restituisce true, se un programma mql5 è stato comandato di fermarsi dal suo funzionamento.
Restituisce il codice della ragione per la deinizializzazione
Restituisce un valore integer della corrispondente proprietà dell'ambiente del programma mql5.
Restituisce un valore double di una proprietà corrispondente dell'ambiente programma MQL5
Restituisce il valore stringa della corrispondente proprietà dell'ambiente del programma mql5.
Restituisce il valore integer della corrispondente proprietà del programma mql5 che sta girando
Restituisce il valore stringa della corrispondente proprietà del programma mql5 che sta girando
Restituisce il nome del simbolo del corrente grafico
Restituisce il timeframe del corrente grafico
Restituisce il numero di cifre decimali determinando l'accuratezza del valore prezzo del corrente simbolo del grafico
Restituisce la grandezza in punti del simbolo corrente nella valuta di quotazione