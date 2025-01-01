DocumentazioneSezioni
Funzione che restituisce i parametri del corrente stato del terminale client

Funzione

Azione

GetLastError

Restituisce l'ultimo errore

IsStopped

Restituisce true, se un programma mql5 è stato comandato di fermarsi dal suo funzionamento.

UninitializeReason

Restituisce il codice della ragione per la deinizializzazione

TerminalInfoInteger

Restituisce un valore integer della corrispondente proprietà dell'ambiente del programma mql5.

TerminalInfoDouble

Restituisce un valore double di una proprietà corrispondente dell'ambiente programma MQL5

TerminalInfoString

Restituisce il valore stringa della corrispondente proprietà dell'ambiente del programma mql5.

MQLInfoInteger

Restituisce il valore integer della corrispondente proprietà del programma mql5 che sta girando

MQLInfoString

Restituisce il valore stringa della corrispondente proprietà del programma mql5 che sta girando

Symbol

Restituisce il nome del simbolo del corrente grafico

Period

Restituisce il timeframe del corrente grafico

Digits

Restituisce il numero di cifre decimali determinando l'accuratezza del valore prezzo del corrente simbolo del grafico

Point

Restituisce la grandezza in punti del simbolo corrente nella valuta di quotazione