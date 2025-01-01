CLBufferRead

Legge un buffer OpenCL in un array e restituisce il numero di elementi letti.

uint CLBufferRead(

int buffer,

const void& data[],

uint buffer_offset=0,

uint data_offset=0,

uint data_count=WHOLE_ARRAY

);

Ci sono anche versioni per la gestione di matrici e vettori.

Legge il buffer OpenCL nella matrice e restituisce true in caso di esito positivo.

uint CLBufferRead(

int buffer,

uint buffer_offset,

const matrix& mat,

ulong rows=-1,

ulong cols=-1

);

Legge il buffer OpenCL nel vettore e restituisce true in caso di esito positivo.

uint CLBufferRead(

int buffer,

uint buffer_offset,

const vector& vec,

ulong size-1,

);

Parametri

buffer

[in] Un handle del buffer OpenCL .

data[]

[in] Un array per ricevere valori dal buffer OpenCL. Passato per riferimento.

buffer_offset

[in] Un offset nel buffer OpenCL in byte, da cui inizia la lettura. Per default, la lettura inizia proprio dall'inizio inizio, del buffer.

data_offset

[in] L'indice del primo elemento della matrice per scrivere i valori del buffer OpenCL. Per default, la scrittura dei valori letti in un array inizia dall'indice zero.

data_count

[in] Il numero di valori che devono essere letti. L'intero buffer OpenCL viene letto per impostazione predefinita.

mat

[out] La matrice per la lettura dei dati dal buffer può essere uno qualsiasi dei tre tipi: matrix, matrixf o matrixc.

vec

[out] Il vettore per la lettura dei dati dal buffer può essere di uno qualsiasi dei tre tipi — vector, vectorf or vectorc.

rows=-1

[in] Se il parametro è specificato, è necessario specificare anche il parametro cols. Se non vengono specificate le nuove dimensioni della matrice, vengono utilizzate quelle correnti. Se il valore è -1, il numero di righe non cambia.

cols=-1

[in] Se il parametro non è specificato, anche il parametro rows deve essere ignorato. La matrice rispetta la regola: o sono specificati entrambi i parametri o nessuno, altrimenti si verificherà un errore. Se vengono specificati entrambi i parametri (rows e cols), la dimensione della matrice viene modificata. In caso di -1, il numero di colonne non cambia.

size=-1

[in] Se il parametro non è specificato o il suo valore è -1, la lunghezza del vettore non cambia.

Valore restituito

Il numero di elementi di lettura. 0 viene restituito in caso di errore. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().

true se una matrice o un vettore vengono gestiti correttamente, altrimenti false.

Nota

Per array uni-dimensionali, il numero dell'elemento, in cui la scrittura di dati in un inizio di buffer OpenCL, viene calcolata tenendo conto delle flags AS_SERIES.

Un array di due o più dimensioni è presentata come uni-dimensionale. In questo caso, data_offset è il numero di elementi che devono essere saltati nella presentazione, non il numero di elementi nella prima dimensione.

Esempio calcolo di Pi utilizzando l'equazione: