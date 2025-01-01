DocumentazioneSezioni
CLProgramFree

Rimuove un programma OpenCL.

void  CLProgramFree(
   int  program     // Handle all'oggetto OpenCL
   );

Parametri

program

[in] Handle dell'oggetto OpenCL.

Valore restituito

Nessuno. Nel caso di un errore interno il valore _LastError cambia. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().