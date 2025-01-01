TimeGMT
Restituisce il GMT, che viene calcolato tenendo conto del DST switch dall'ora locale del computer in cui il terminale client è in esecuzione. Ci sono due varianti della funzione.
Chiamata senza parametri
datetime TimeGMT();
Chiamata con parametro di tipo MqlDateTime
datetime TimeGMT(
Parametri
dt_struct
[out] Variabile di tipo struttura MqlDateTime.
Valore restituito
Valore di tipo datetime
Nota
Se la variabile MqlDateTime di tipo struttura è stata passata come parametro, viene riempita di conseguenza.
Per organizzare contatori e timers ad alta risoluzione, utilizzare la funzione GetTickCount(), che produce valori in millisecondi.
Durante il test nel tester di strategia, TimeGMT() è sempre uguale a TimeTradeServer() ora del server simulato.
Esempio:
void OnStart()