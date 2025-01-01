DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con i databaseDatabaseClose 

DatabaseClose

Chiude un database.

void  DatabaseClose(
   int  database      // handle database ricevuto in DatabaseOpen
   );

Parametri

database

[in] Handle database ricevuto in DatabaseOpen().

Valore di ritorno

Nessuno.

Nota

Dopo aver chiamato DatabaseClose, tutti gli handles di richieste al database vengono automaticamente rimossi e diventano non validi.

Se l'handle non è valido, la funzione imposta l'errore ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. Puoi controllare l'errore usando GetLastError().

Guarda anche

DatabaseOpen, DatabasePrepare