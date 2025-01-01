MQL5 RiferimentoLavorare con i databaseDatabaseClose
DatabaseClose
Chiude un database.
void DatabaseClose(
Parametri
database
[in] Handle database ricevuto in DatabaseOpen().
Valore di ritorno
Nessuno.
Nota
Dopo aver chiamato DatabaseClose, tutti gli handles di richieste al database vengono automaticamente rimossi e diventano non validi.
Se l'handle non è valido, la funzione imposta l'errore ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. Puoi controllare l'errore usando GetLastError().
