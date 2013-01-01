- FileSelectDialog
FileWriteString
La funzione scrive il valore di un parametro di tipo-stringa in un file BIN, CSV o TXT a partire dalla posizione corrente del puntatore del file. Quando si scrive in un file CSV o TXT: se c'è un simbolo nella stringa '\n' (LF) senza carattere precedente '\r' (CR), allora prima di '\n' viene agginto il '\r' mancante.
uint FileWriteString(
Parametri
file_handle
[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().
text_string
[in] String.
length=-1
[in] Il numero di caratteri che si desidera scrivere. Questa opzione è necessaria per scrivere una stringa in un file BIN. Se la dimensione non è specificata, allora viene scritta l'intera stringa senza il trailer 0. Se si specifica una dimensione inferiore alla lunghezza della stringa, allora viene scritta una parte della stringa senza il trailer 0. Se si specifica una dimensione maggiore della lunghezza della stringa, la stringa è riempita con il numero appropriato di zeri. Per i file di tipo CSV e TXT, questo parametro viene ignorato e la stringa viene scritta interamente.
Valore restituito
In caso di successo la funzione restituisce il numero di byte scritti. Il puntatore del file viene spostato dello stesso numero di byte.
Nota
Si noti che quando si scrive in un file aperto dal flag FILE_UNICODE (o senza un flag FILE_ANSI), allora il numero di byte scritti sarà due volte più grande del numero di caratteri stringa scritti. Quando si registra su un file aperto con il flag FILE_ANSI, il numero di byte scritti coinciderà con il numero di caratteri della stringa scritta.
Esempio:
