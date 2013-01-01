//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteString.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script

#property script_show_inputs

//--- parametri per la ricezione dei dati dal terminale

input string InpSymbolName="EURUSD"; // coppia di valute

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // time frame

input int InpMAPeriod=14; // periodo MA

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // tipo di prezzo

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data di inizio copiatura dati

//--- parameters for writing data to the file

input string InpFileName="RSI.csv"; // nome file

input string InpDirectoryName="Data"; // nome directory

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

datetime date_finish; // data di fine copiatura dati

double rsi_buff[]; // array dei valori indicatore

datetime date_buff[]; // array delle date indicatore

int rsi_size=0; // grandezza degli array indicatore

//--- l'orario di fine è quello corrente

date_finish=TimeCurrent();

//--- riceve l'handle dell'indicatore RSI

ResetLastError();

int rsi_handle=iRSI(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpAppliedPrice);

if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- fallimento nel ricevere l'handle dell'indicatore

PrintFormat("Errore quando si è ricevuto l'handle indicatore. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- è in loop, finchè l'indicatore calcola tutti i suoi valori

while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)

Sleep(10); // una pausa per consentire all'indicatore di calcolare tutti i suoi valori

//--- copia i valori dell'indicatore per un certo periodo di tempo

ResetLastError();

if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,date_finish,rsi_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori indicatore. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- copia l'orario appropriato per i valori indicatore

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallimento nel copiare i valori temporali. Codice Errore = %d",GetLastError());

return;

}

//--- libera la memoria occupata per l'indicatore

IndicatorRelease(rsi_handle);

//--- riceve la grandezza del buffer

rsi_size=ArraySize(rsi_buff);

//--- apre il file per la scrittura dei valori indicatore (se il file è assente, verrà creato automaticamente)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_ANSI);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("il file %s è disponibile per la scrittura",InpFileName);

PrintFormat("Percorso file: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- prepara le variabili aggiuntive

string str="";

bool is_formed=false;

//--- scrive i dati per formare aree overbought ed oversold

for(int i=0;i<rsi_size;i++)

{

//--- controlla i valori indicatore

if(rsi_buff[i]>=70 || rsi_buff[i]<=30)

{

//--- se il valore è il primo in quest'area

if(!is_formed)

{

//--- aggiunge il valore e la data

str=(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];

is_formed=true;

}

else

str+="\t"+(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];

//--- sposta alla prossima iterazione del loop

continue;

}

//--- controlla il flag

if(is_formed)

{

//--- la stringa è formata, viene scritta nel file

FileWriteString(file_handle,str+"\r

");

is_formed=false;

}

}

//--- chiude il file

FileClose(file_handle);

PrintFormat("I dati vengono scritti, il file %s è chiuso",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());

}