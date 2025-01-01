- FileSelectDialog
FileFlush
Scrive su un disco tutti i dati rimasti nel buffer input/output del file.
void FileFlush(
Parametri
file_handle
[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().
Valore restituito
Nessun valore restituito.
Nota
Quando si scrive un file, i dati possono essere effettivamente trovato lì solo dopo qualche tempo. Per salvare i dati nel file immediatamente, utilizzare la funzione FileFlush(). Se la funzione non viene utilizzata, parte dei dati che non sono stati archiviati nel disco ancora, verranno forzatamente scritta lì solo quando il file viene chiuso mediante la funzione FileClose().
La funzione deve essere utilizzata quando i dati scritti sono di un certo valore. Va tenuto presente che chiamate di funzioni frequenti possono influire sulla velocità di funzionamento del programma.
La funzione FileFlush() deve essere chiamata tra le operazioni di lettura da un file, e di scrittura su esso.
Esempio:
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script
Vedi anche