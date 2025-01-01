TextSetFont

La funzione imposta il tipo di carattere per la visualizzazione del testo utilizzando metodi di disegno, e restituisce il risultato di tale operazione. Il carattere Arial con la dimensione -120 (12 pt) viene utilizzato per impostazione predefinita.

bool TextSetFont(

const string name,

int size,

uint flags,

int orientation=0

);

Parametri

name

[in] Nome font nel sistema o il nome della risorsa che contiene il tipo di carattere o il percorso del file del font sul disco.

grandezza

[in] La dimensione del carattere che può essere impostata utilizzando i valori positivi e negativi. In caso di valori positivi, la dimensione di un testo visualizzato non dipende dalla impostazioni di grandezza caratteri del sistema operativo. In caso di valori negativi, il valore è impostato in decimi di punto e la grandezza del testo dipende dalle impostazioni del sistema operativo ("scala standard" o "su larga scala"). Vedere la nota di seguito per ulteriori informazioni sulle differenze tra le modalità.

flags

[in] Combinazione di flags che descrive lo stile del carattere.

orientamento

[in] L'inclinazione orizzontale di testo per l'asse X, l'unità di misura è di 0,1 gradi. Ciò significa che orientation=450 sta per un'inclinazione pari a 45 gradi.

Valore restituito

Restituisce true se il carattere corrente è stato installato correttamente, in caso contrario false. Possibili errori di codice:

ERR_INVALID_PARAMETER(4003) - name presenta NULL o "" (empty string),

ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - errore sistema operativo (per esempio, un tentativo di creare un font non-esistente).

Nota

Se "::" è usato nel nome del carattere, il tipo di carattere viene scaricato dalla risorsa EX5. Se il nome del font viene specificato con un' estensione, il tipo di carattere viene scaricato dal file, se il percorso inizia da "\" o "/", il file viene cercato relativamente alla MQL5 directory. In caso contrario, viene cercato relativamente al percorso del file che EX5 chiamato dalla funzione TextSetFont().

La grandezza del carattere viene impostata con valori positivi o negativi. Questo fatto definisce la dipendenza della dimensione del testo dalle impostazioni del sistema operativo (scala grandezza).

Se la grandezza è specificata da un numero positivo, questa grandezza si trasforma in unità di misura fisica di un dispositivo (pixel) quando si cambia il tipo di carattere logico in uno fisico, e questa grandezza corrisponde all'altezza dei glifi simbolo scelto tra i font disponibili . Questo caso non è raccomandato quando il testo visualizzato dalla funzione TextOut() e quelli visualizzati dall'oggetto grafico OBJ_LABEL ("Label") devono essere usati insieme sul chart.

Se la grandezza è specificata da un numero negativo, questo numero dovrebbe essere impostato in decimi di punto logico (-350 è pari a 35 punti logici) ed è divisa per 10. Un valore ottenuto viene poi trasformato in unità di misura fisiche di un dispositivo (pixel) e corrisponde al valore assoluto dell'altezza di un simbolo scelto tra i font disponibili. Moltiplica la grandezza del carattere specificata nelle proprietà dell'oggetto da -10 per rendere la dimensione di un testo sullo schermo simile a quella nrll'oggetto OBJ_LABEL

I flag possono essere usati come combinazione di flag di stile con uno dei flag che specificano la larghezza del carattere. I nomi dei flags sono di seguito.

Flags per specificare lo stile del carattere

Flag Descrizione FONT_ITALIC Italic FONT_UNDERLINE Sottolineato FONT_STRIKEOUT Barrato

Flags per specificare la larghezza del carattere

Flag FW_DONTCARE FW_THIN FW_EXTRALIGHT FW_ULTRALIGHT FW_LIGHT FW_NORMAL FW_REGULAR FW_MEDIUM FW_SEMIBOLD FW_DEMIBOLD FW_BOLD FW_EXTRABOLD FW_ULTRABOLD FW_HEAVY FW_BLACK

Vedi anche

Risorse, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextOut()