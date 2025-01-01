//+------------------------------------------------------------------+

//| Aggiornamento dei dati delle risorse grafiche |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//-- uscire se vengono passate dimensioni zero

if(width==0 || height==0)

return;

//-- Aggiorna i dati delle risorse e ridisegna il grafico

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- dichiarare i parametri della risorsa grafica

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//-- impostare la dimensione dell'array dei pixel

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- riempire l'array di pixel con un colore trasparente e creare una risorsa grafica basata su di esso

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- controlla la risorsa grafica creata.

//-- ottenere i dati di tempo e prezzo della barra corrente

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- creare l'oggetto Bitmap utilizzando le coordinate del prezzo e del tempo dell'ultimo tick

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- impostare la larghezza e l'altezza dell'oggetto bitmap creato uguale alla larghezza e all'altezza della risorsa grafica.

//--- impostare il punto di ancoraggio dell'oggetto al suo centro.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- specificare la risorsa grafica precedentemente creata per l'oggetto bitmap come file immagine

//--- in questo caso, per indicare il nome della risorsa grafica usata, dobbiamo aggiungere "::" prima del suo nome

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//-- impostare il colore DodgerBlue con la trasparenza di 200

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//-- riempie l'intero array di pixel della risorsa grafica con il colore impostato

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- aggiornare i dati delle risorse grafiche

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);

}