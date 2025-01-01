- Alert
Crea una risorsa immagine basata su un insieme di dati. Ci sono due varianti della funzione:
Creazione di una risorsa basata su un file
|
bool ResourceCreate(
Creazione di una risorsa in base all'array di pixel
|
bool ResourceCreate(
Parametri
resource_name
[in] Nome risorsa.
data[][]
[in] Un array uni-dimensionale o bi-dimensionale per creare un'immagine completa.
img_width
[in] La larghezza dell'area rettangolare dell'immagine in pixel che devono essere immessi nella risorsa sottoforma di un'immagine. Non può essere maggiore di data_width (valore).
img_height
[in] L'altezza dell'area rettangolare dell'immagine in pixel da collocare nella risorsa sottoforma di un'immagine.
data_xoffset
[in] L'offset orizzontale verso destra dell'area rettangolare dell'immagine.
data_yoffset
[in] L'offset verticale verso il basso dell'area rettangolare dell'immagine.
data_width
[in] Obbligatorio solo per array monodimensionali. Denota l'intera larghezza della immagine dal set di dati. Se data_width=0, è considerato essere uguale a img_width. Per array bi-dimensionali il parametro viene ignorato e viene assunto essere pari alla seconda dimensione dei dati[] dell'array.
color_format
[in] Metodo di elaborazione dei colori, da un valore dell'enumerazione ENUM_COLOR_FORMAT.
Valore restituito
Restituisce true se ha successo, altrimenti false. Per ottenere informazioni sull'errore chiamare la funzione GetLastError(). Possono verificarsi i seguenti errori:
- 4015 - ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED (nomi identici della dinamica e delle risorse statiche)
- 4016 – ERR_RESOURCE_NOT_FOUND (la risorsa non è stata trovata)
- 4017 – ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE (questo tipo di risorsa non è supportato)
- 4018 – ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (il nome della risorsa è troppo lungo)
Nota
Se la seconda versione della funzione viene chiamata per creare la stessa risorsa con diversa larghezza, altezza e parametri di slittamento, non crea una nuova risorsa, ma aggiorna semplicemente quella esistente.
La prima versione della funzione viene utilizzata per il caricamento delle immagini e suoni da file, e la seconda versione viene utilizzata solo per la creazione dinamica di immagini.
Le immagini devono essere in formato BMP con una profondità di colore di 24 o 32 bit. I suoni possono essere solo in formato WAV. La dimensione della risorsa non deve superare i 16 Mb.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
|
La componente del canale alfa viene ignorata
|
COLOR_FORMAT_ARGB_RAW
|
Componenti di colore non vengono gestiti dal terminale (devono essere correttamente impostati dall'utente)
|
COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE
|
Componenti colore vengono gestiti dal terminale
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+
