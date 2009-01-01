//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| ButtonClickExpert.mq5 |

//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



string buttonID="Button";

string labelID="Info";

int broadcastEventID=5000;

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione dell' Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Crea un bottone per inviare gli eventi personalizzati

ObjectCreate(0,buttonID,OBJ_BUTTON,0,100,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_BGCOLOR,clrGray);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_YDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_XSIZE,200);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_YSIZE,50);

ObjectSetString(0,buttonID,OBJPROP_FONT,"Arial");

ObjectSetString(0,buttonID,OBJPROP_TEXT,"Button");

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_FONTSIZE,10);

ObjectSetInteger(0,buttonID,OBJPROP_SELECTABLE,0);



//--- Crea un'etichetta per visualizzare le informazioni

ObjectCreate(0,labelID,OBJ_LABEL,0,100,100);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_COLOR,clrRed);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_YDISTANCE,50);

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_FONT,"Trebuchet MS");

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_TEXT,"No information");

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_FONTSIZE,20);

ObjectSetInteger(0,labelID,OBJPROP_SELECTABLE,0);



//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione deinizializzazione Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

ObjectDelete(0,buttonID);

ObjectDelete(0,labelID);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione tick dell'Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- Controlla l'evento premendo un pulsante del mouse

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

string clickedChartObject=sparam;

//--- Se si fa clic sull'oggetto con il nome buttonID

if(clickedChartObject==buttonID)

{

//--- Stato del tasto - premuto o no

bool selected=ObjectGetInteger(0,buttonID,OBJPROP_STATE);

//--- registra un messaggio di debug

Print("Bottone premuto = ",selected);

int customEventID; // Numero di evento custom da inviare

string message; // Messaggio da inviare nell'evento

//--- Se il tasto viene premuto

if(selected)

{

message="Tasto premuto";

customEventID=CHARTEVENT_CUSTOM+1;

}

else // Il tasto non è premuto

{

message="Il tasto non è premuto";

customEventID=CHARTEVENT_CUSTOM+999;

}

//--- Invia un evento custom al "nostro" grafico

EventChartCustom(0,customEventID-CHARTEVENT_CUSTOM,0,0,message);

///--- Invia un messaggio per aprire tutti i charts

BroadcastEvent(ChartID(),0,"Broadcast Message");

//--- Messaggio di debug

Print("Invia un evento con ID = ",customEventID);

}

ChartRedraw();// Ridisegno forzato di tutti gli oggetti del grafico

}



//--- Controlla l'evento che riguarda gli eventi utente

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

{

if(id==broadcastEventID)

{

Print("Ottiene il messaggio trasmesso da una tabella con id = "+lparam);

}

else

{

//--- Leggiamo un messaggio di testo nell'event

string info=sparam;

Print("Gestisce l'evento utente con l' ID = ",id);

//--- Mostra un messaggio nell'etichetta

ObjectSetString(0,labelID,OBJPROP_TEXT,sparam);

ChartRedraw();// Ridisegna forzatamente tutti gli oggetti del grafico

}

}

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| invia l'evento trasmesso a tutti i grafici aperti |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void BroadcastEvent(long lparam,double dparam,string sparam)

{

int eventID=broadcastEventID-CHARTEVENT_CUSTOM;

long currChart=ChartFirst();

int i=0;

while(i<CHARTS_MAX) // Abbiamo di certo non più di CHARTS_MAX grafici aperti

{

EventChartCustom(currChart,eventID,lparam,dparam,sparam);

currChart=ChartNext(currChart); // Abbiamo ricevuto un nuovo grafico dal precedente

if(currChart==-1) break; // Raggiunta la fine della lista dei grafici

i++;// Non dimentichiamo di incrementare il contatore

}

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+