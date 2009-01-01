- EventSetMillisecondTimer
La funzione genera un evento personalizzato per il grafico specificato.
bool EventChartCustom(
Parametri
chart_id
[in] Identificatore del grafico. 0 significa il grafico corrente.
custom_event_id
[in] ID dell'evento utente. Questo identificatore viene automaticamente aggiunto al valore CHARTEVENT_CUSTOM e convertito nel tipo intero.
lparam
[in] Il parametro di evento del tipo long passato alla funzione OnChartEvent.
dparam
[in] Il parametro di evento del tipo double passato alla funzione OnChartEvent.
sparam
[in] Il parametro di evento di tipo stringa passato alla funzione OnChartEvent. Se la stringa è più lunga di 63 caratteri, viene troncata.
Valore restituito
Restituisce true se un evento personalizzato è stato inserito con successo nella coda eventi del grafico che riceve gli eventi. In caso di fallimento, restituisce false. Utilizzare GetLastError() per ottenere un codice di errore.
Nota
Un Expert Advisor o indicatore attaccato al grafico specificato gestisce l'evento utilizzando la funzione OnChartEvent(int event_id, long& lparam, double& dparam, string& sparam).
Per ciascun tipo di evento, i parametri di input della funzione OnChartEvent() hanno valori definiti che sono necessari per l'elaborazione di questo evento. Gli eventi ed i valori passati attraverso questi parametri sono elencati nella tabella seguente.
Evento
Valore del parametro id
Valore del parametro lparam
Valore del parametro dparam
Valore del parametro sparam
Evento di una sequenza di tasti
CHARTEVENT_KEYDOWN
codice di un tasto premuto
Ripete in conteggio (il numero di volte che il tasto viene ripetuto come risultato dell'utente che tiene premuto il tasto)
Il valore di stringa di una maschera di bit che descrive lo status dei pulsanti della tastiera
Evento mouse (se proprietà CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true viene impostato per il grafico)
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
la coordinata X
la coordinata Y
Il valore di stringa di una maschera di bit che descrive lo stato dei pulsanti del mouse
Evento di creazione di oggetti grafici (Se CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true è impostato per il grafico)
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
—
—
Nome dell'oggetto grafico creato
Evento di cambiamento di proprietà di un oggetto attraverso la finestra delle proprietà
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
—
—
Nome dell'oggetto grafico modificato
Evento di eliminazione oggetto grafico (se CHART_EVENT_OBJECT_DELETE= true è impostato per il grafico)
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
—
—
Nome dell'oggetto grafico eliminato
Evento di un click del mouse sul grafico
CHARTEVENT_CLICK
la coordinata X
la coordinata Y
—
Evento di un clic del mouse in un oggetto grafico appartenente alla tabella
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
la coordinata X
la coordinata Y
Nome dell'oggetto grafico, in cui l'evento si è verificato
Evento di trascinamento di un oggetto grafico con il mouse
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
—
—
Nome dell'oggetto grafico spostato
Evento del testo finito di modifica nella casella di immissione dell'oggetto grafico LabelEdit
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
—
—
Nome dell' oggetto grafico LabelEdit, in cui la modifica del testo è stata completata
Evento di modifiche in un grafico
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
—
—
—
ID dell'evento dell'utente con il numero N
CHARTEVENT_CUSTOM+N
Valore impostato dalla funzione EventChartCustom()
Valore impostato dalla funzione EventChartCustom()
Valore impostato dalla funzione EventChartCustom()
Esempio:
Vedi anche
Eventi del terminale client, Funzioni di gestione degli eventi