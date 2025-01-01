- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseImport
Importa i dati da un file in una tabella.
|
long DatabaseImport(
Parametri
database
[in] Handle database ricevuto in DatabaseOpen().
table
[in] Nome di una tabella in cui aggiungere i dati di un file.
filename
[in] file CSV o archivio ZIP per la lettura dei dati. Il nome può contenere sottodirectory ed è impostato rispetto alla cartella MQL5\Files.
flags
[in] Combinazione di flag dall'enumerazione ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS.
separator
[in] Separatore di dati nel file CSV.
skip_rows
[in] Numero di stringhe iniziali da saltare durante la lettura dei dati dal file.
skip_comments
[in] Stringa di caratteri per designare stringhe come commenti. Se qualche carattere di skip_comments viene rilevato all'inizio di una stringa, tale stringa viene considerata un commento e non viene importata.
Valore di Ritorno
Restituisce il numero di stringhe importate o -1 in caso di errore. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – nessun nome tabella specificato (stringa vuota o NULL);
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – errore interno al database;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - handle di database non valido.
Nota
Se non esiste una tabella denominata table, viene generata automaticamente. Nomi e tipi di campi nella tabella creata vengono definiti automaticamente in base ai dati del file.
|
ID
|
Descrizione
|
DATABASE_IMPORT_HEADER
|
La prima riga contiene i nomi dei campi della tabella
|
DATABASE_IMPORT_CRLF
|
CRLF (l'impostazione predefinita è LF) è considerata un'interruzione di stringa
|
DATABASE_IMPORT_APPEND
|
Aggiunge dati alla fine di una tabella esistente
|
DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS
|
Valori stringa racchiusi tra virgolette
|
DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER
|
Il file è archiviato nella cartella common di tutti i terminali client \Terminal\Common\File.
Esempio di lettura della tabella dal file creato dal codice d'esempio DatabaseExport:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Guarda anche