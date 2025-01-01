GlobalVariableSetOnCondition

Imposta il nuovo valore della variabile globale esistente se il valore corrente è uguale al terzo parametro check_value. Se non vi è nessuna variabile globale, la funzione genererà un errore ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND (4501) e restituisce false.

bool GlobalVariableSetOnCondition(

string name,

double value,

double check_value

);

Parametri

name

[in] Il nome di una variabile globale.

valore

[in] New value.

check_value

[in] Il valore per controllare il valore corrente della variabile globale.

Valore restituito

In caso di successo, la funzione restituisce true, altrimenti restituisce false. Per i dettagli sull'errore chiamare GetLastError(). Se il valore corrente della variabile globale è diverso da check_value, la funzione restituisce false.

Nota

La funzione fornisce l'accesso atomico per la variabile globale, in modo che possa essere utilizzata per fornire un mutex all' interazione dei diversi Expert Advisors che lavorano simultaneamente all'interno del terminale client.