Ottiene barre dal terminale MetaTrader 5 a partire dalla data specificata.
|
copy_rates_from(
Parametri
symbol
[in] Nome dello strumento finanziario, ad esempio "EURUSD". Parametro richiesto senza nome.
timeframe
[in] Timeframe per cui sono richieste le barre. Impostato da un valore dell'enumerazione TIMEFRAME. Parametro unnamed richiesto.
date_from
[in] Data di apertura della prima barra dal campione richiesto. Impostata dall'oggetto 'datetime' o come numero di secondi trascorsi dal 1970.01.01. Parametro richiesto senza nome.
count
[in] Numero di barre da ricevere. Parametro richiesto senza nome.
Valore di Ritorno
Restituisce le barre come matrice numpy con le colonne denominate time, open, high, low, close, tick_volume, spread e real_volume. Restituisce Nessuna in caso di errore. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().
Nota
Vedere la funzione CopyRates() per ulteriori informazioni.
Solo i dati la cui data è minore (prima) o uguale alla data specificata. Vuol dire, che il tempo di apertura di ogni barra è sempre minore o uguale a quello specificato.
Il terminale MetaTrader 5 fornisce barre solo all'interno di una cronologia disponibile per un utente su charts. Il numero di barre disponibili per gli utenti sono impostate nel parametro "Max. barre nel chart".
Durante la creazione dell'oggetto 'datetime', Python utilizza il fuso orario locale, mentre MetaTrader 5 memorizza il tick e la barra dell'ora aperta nel fuso orario UTC (senza lo slittamento). Pertanto, 'datetime' deve essere creato nell'ora UTC per l'esecuzione di funzioni che utilizzano l'ora. I dati ricevuti dal terminale MetaTrader 5 hanno l'ora UTC.
TIMEFRAME è un'enumerazione con i valori del perioro possibili per il chart
|
ID
|
Descrizione
|
TIMEFRAME_M1
|
1 minuto
|
TIMEFRAME_M2
|
2 minuti
|
TIMEFRAME_M3
|
3 minuti
|
TIMEFRAME_M4
|
4 minuti
|
TIMEFRAME_M5
|
5 minuti
|
TIMEFRAME_M6
|
6 minuti
|
TIMEFRAME_M10
|
10 minuti
|
TIMEFRAME_M12
|
12 minuti
|
TIMEFRAME_M12
|
15 minuti
|
TIMEFRAME_M20
|
20 minuti
|
TIMEFRAME_M30
|
30 minuti
|
TIMEFRAME_H1
|
1 ora
|
TIMEFRAME_H2
|
2 ore
|
TIMEFRAME_H3
|
3 ore
|
TIMEFRAME_H4
|
4 ore
|
TIMEFRAME_H6
|
6 ore
|
TIMEFRAME_H8
|
8 ore
|
TIMEFRAME_H12
|
12 ore
|
TIMEFRAME_D1
|
1 giorno
|
TIMEFRAME_W1
|
1 settimana
|
TIMEFRAME_MN1
|
1 mese
Esempio:
from datetime import datetime
See also
CopyRates, copy_rates_from_pos, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range