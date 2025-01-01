#define TICKET 1819621374 // ticket di qualsiasi ordine noto, ad esempio, dalla cronologia del conto

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- selezionare un ordine dalla cronologia tramite il ticket specificato in TICKET

if(!HistoryOrderSelect(TICKET))

{

PrintFormat("HistoryOrderSelect(%I64u) failed. Error %d", TICKET, GetLastError());

return;

}



//--- se un ordine è selezionato con successo, ottenere i suoi dati e visualizzare la descrizione dell'ordine nel journal

ENUM_ORDER_TYPE order_type = (ENUM_ORDER_TYPE)HistoryOrderGetInteger(TICKET, ORDER_TYPE);

ENUM_ORDER_STATE order_state = (ENUM_ORDER_STATE)HistoryOrderGetInteger(TICKET, ORDER_STATE);

ENUM_ORDER_REASON order_reason= (ENUM_ORDER_REASON)HistoryOrderGetInteger(TICKET, ORDER_REASON);

long order_time = HistoryOrderGetInteger(TICKET, ORDER_TIME_SETUP_MSC);

string order_symbol=HistoryOrderGetString(TICKET, ORDER_SYMBOL);

double order_vol_init=HistoryOrderGetDouble(TICKET, ORDER_VOLUME_INITIAL);

double order_vol_curr=HistoryOrderGetDouble(TICKET, ORDER_VOLUME_CURRENT);

PrintFormat("%s Order %.2f/%s %s #%I64u %s by %s at %s",

order_symbol, order_vol_init, (order_vol_curr>0 ? DoubleToString(order_vol_curr,2) : "0"),

OrderTypeDescription(order_type), TICKET, OrderStateDescription(order_state),

OrderReasonDescription(order_reason), TimeMscToString(order_time));

/*

risultato per i vari ticket specificati:

EURUSD Order 0.50/0.50 Buy Limit #2812894647 Canceled by Client at 2024.09.04 19:02:31.793

EURUSD Order 0.10/0 Sell #1753011743 Filled by Take Profit at 2023.06.12 17:04:20.353

GBPUSD Order 0.10/0 Buy #1819621374 Filled by Client at 2023.07.24 06:16:25.746

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituire la descrizione del tipo di ordine |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type: "+(string)type);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituire la descrizione dello stato dell'ordine |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderStateDescription(ENUM_ORDER_STATE state)

{

switch(state)

{

case ORDER_STATE_STARTED : return("Started");

case ORDER_STATE_PLACED : return("Placed");

case ORDER_STATE_CANCELED : return("Canceled");

case ORDER_STATE_PARTIAL : return("Partial");

case ORDER_STATE_FILLED : return("Filled");

case ORDER_STATE_REJECTED : return("Rejected");

case ORDER_STATE_EXPIRED : return("Expired");

case ORDER_STATE_REQUEST_ADD : return("Request Add");

case ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY : return("Request Modify");

case ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL : return("Request Cancel");

default : return("Unknown state: "+(string)state);

}

}

//+---------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituire la descrizione del motivo del piazzamento dell'ordine |

//+---------------------------------------------------------------------------------------------+

string OrderReasonDescription(const ENUM_ORDER_REASON reason)

{

switch(reason)

{

case ORDER_REASON_CLIENT : return("Client");

case ORDER_REASON_MOBILE : return("Mobile");

case ORDER_REASON_WEB : return("Web");

case ORDER_REASON_EXPERT : return("Expert");

case ORDER_REASON_SL : return("Stop Loss");

case ORDER_REASON_TP : return("Take Profit");

case ORDER_REASON_SO : return("Stop Out");

default : return("Unknown reason: "+(string)reason);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce il tempo con millisecondi |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeMscToString(const long time_msc, int flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)

{

return(TimeToString(time_msc/1000, flags) + "." + IntegerToString(time_msc %1000, 3, '0'));

}