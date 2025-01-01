DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetaTrader per Pythonshutdown 

shutdown

Chiude la connessione precedentemente stabilita con il terminale MetaTrader 5.

shutdown()

Valore di Ritorno

Nessuna.

Esempio:

import MetaTrader5 as mt5
# visualizza i dati sul pacchetto MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# stabilisce la connessione al terminale MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed")
    quit()
 
# visualizza i dati sullo stato della connessione, il nome del server e il conto di trading
print(mt5.terminal_info())
# visualizza i dati sulla versione MetaTrader 5
print(mt5.version())
 
# interrompe la connessione al terminale MetaTrader 5
mt5.shutdown()

