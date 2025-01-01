import MetaTrader5 as mt5

# visualizza i dati sul pacchetto MetaTrader 5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# stabilisce la connessione al terminale MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed")

quit()



# visualizza i dati sullo stato della connessione, il nome del server e il conto di trading

print(mt5.terminal_info())

# visualizza i dati sulla versione MetaTrader 5

print(mt5.version())



# interrompe la connessione al terminale MetaTrader 5

mt5.shutdown()