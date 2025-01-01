- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartXYToTimePrice
Converte le coordinate X ed Y sul grafico, nei valori tempo e prezzo.
bool ChartXYToTimePrice(
Parametri
chart_id
[in] ID del Grafico. 0 significa il grafico corrente.
x
[in] La coordinata X .
y
[in] La coordinata Y.
sub_window
[out] La variabile, in cui verrà scritto il numero della sottofinestra del grafico. 0 significa la finestra principale del grafico.
time
[out] Il valore temporale sul grafico, per cui il valore in pixel lungo l'asse X verrà ricevuto. L'origine è l'angolo superiore sinistro della finestra principale del grafico.
price
[out] Il valore prezzo sul grafico, per cui il valore in pixel lungo l'asse Y verrà ricevuto. L'origine è l'angolo superiore sinistro della finestra principale del grafico.
Valore restituito
Restituisce true se ha successo, altrimenti false. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().
Esempio:
//+--------------------------------------------------------------------------------+
Vedi anche