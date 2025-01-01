DocumentazioneSezioni
La funzione imposta il valore della proprietà corrispondente della corrispondente linea dell'indicatore. La proprietà indicatore deve essere di tipo int, char, bool o color,. Ci sono due varianti della funzione.

Chiamare indicando identificatore della proprietà.

bool  PlotIndexSetInteger(
   int  plot_index,        // indice dello stile di plotting
   int  prop_id,           // identificatore proprietà
   int  prop_value         // valore da impostare
   );

Chiamare indicando l'identificatore e modificatore della proprietà.

bool  PlotIndexSetInteger(
   int  plot_index,        // indice dello stile di plotting
   int  prop_id,           // identificatore proprietà
   int  prop_modifier,     // modificatore proprietà
   int  prop_value         // valore da impostare
   )

Parametri

plot_index

[in]  Index of the graphical plotting

prop_id

[in] Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER.

prop_modifier

[in] Modificatore della proprietà specificata. Solo proprietà di indice di colore richiedono un modificatore.

prop_value

[in] Il valore della proprietà.

Valore restituito

In caso di successo, restituisce true, altrimenti false.

Esempio: un indicatore che disegna una linea a tre colori. Lo schema dei colori cambia ogni 5 ticks.

colorline

 

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
//---- plot ColorLine
#property indicator_label1  "ColorLine"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color1  clrRed,clrGreen,clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  3
//--- buffers indicatore
double         ColorLineBuffer[];
double         ColorBuffer[];
int            MA_handle;
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- mappatura buffers indicatore
   SetIndexBuffer(0,ColorLineBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ColorBuffer,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- get MA handle
   MA_handle=iMA(Symbol(),0,10,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
//---
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| ottieni l'indice del colore                                                    |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int getIndexOfColor(int i)
  {
   int j=i%300;
   if(j<100) return(0);// primo indice
   if(j<200) return(1);// secondo indice
   return(2); // terzo indice
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   static int ticks=0,modified=0;
   int limit;
//--- il primo calcolo o il numero delle barre è stato cambiato
   if(prev_calculated==0)
     {
      //--- copia valori di MA nel buffer indicatore ColorLineBuffer
      int copied=CopyBuffer(MA_handle,0,0,rates_total,ColorLineBuffer);
      if(copied<=0) return(0);// copying failed - throw away
      //--- ora imposta il colore della linea per ogni barra
      for(int i=0;i<rates_total;i++)
         ColorBuffer[i]=getIndexOfColor(i);
     }
   else
     {
      //--- copia valori di MA nel buffer indicatore ColorLineBuffer
      int copied=CopyBuffer(MA_handle,0,0,rates_total,ColorLineBuffer);
      if(copied<=0) return(0);
 
      ticks++;// conteggio ticks
      if(ticks>=5)//è ora di cambiare lo schema del colore
        {
         ticks=0; // resetta il contatore
         modified++; // contatore dei cambiamenti del colore
         if(modified>=3)modified=0;// resetta il contatore 
         ResetLastError();
         switch(modified)
           {
            case 0:// schema primo colore
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrRed);
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrBlue);
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrGreen);
               Print("Schema Colore"+modified);
               break;
            case 1:// schema secondo colore
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrYellow);
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrPink);
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrLightSlateGray);
               Print("Schema Colore"+modified);
               break;
            default:// schema terzo colore
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrLightGoldenrod);
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrOrchid);
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrLimeGreen);
               Print("Schema Colore"+modified);
           }
        }
      else
        {
         //--- imposta la posizione di inizio
         limit=prev_calculated-1;
         //--- ora impostiamo il colore della linea per ogni barra
         for(int i=limit;i<rates_total;i++)
            ColorBuffer[i]=getIndexOfColor(i);
        }
     }
//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata
   return(rates_total);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+