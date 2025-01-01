DocumentazioneSezioni
MathCeil 

MathCeil

La funzione restituisce un valore numerico intero più vicino dall'alto.

double  MathCeil(
   double  val      // numero
   );

Parametri

val

[in]  Valore numerico.

Valore restituito

Valore numerico che rappresenta il più piccolo intero che supera o è uguale a val.

Nota

Al posto della funzione MathCeil() si può usare ceil().

 

Esempio:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- dichiarare le variabili per la conversione
   double value=0;                     // numero reale per la conversione MathCeil
   int    ceil_value=0;                // ottenere il risultato qui
//--- in un ciclo per il numero di incrementi decimali di un numero reale
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
 //--- aumentare il valore numerico,
 //--- ottenere il valore intero più vicino dall'alto
 //--- e visualizzare i valori di controllo nel diario
      value+=0.1;
      ceil_value=(int)MathCeil(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, ceil value: %d",value,ceil_value);
      /*
     risultato:
      value0.1ceil value1
      value0.2ceil value1
      value0.3ceil value1
      value0.4ceil value1
      value0.5ceil value1
      value0.6ceil value1
      value0.7ceil value1
      value0.8ceil value1
      value0.9ceil value1
      value1.0ceil value1
      value1.1ceil value2
      value1.2ceil value2
      value1.3ceil value2
      value1.4ceil value2
      value1.5ceil value2
      value1.6ceil value2
      value1.7ceil value2
      value1.8ceil value2
      value1.9ceil value2
      value2.0ceil value2
      value2.1ceil value3
      value2.2ceil value3
      value2.3ceil value3
      value2.4ceil value3
      value2.5ceil value3
      value2.6ceil value3
      value2.7ceil value3
      value2.8ceil value3
      value2.9ceil value3
      value3.0ceil value3
      value3.1ceil value4
      */
     }
  }