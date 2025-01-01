Tipi Char, Short, Int e Long

Il tipo char prende 1 byte di memoria (8 bit) e consente di esprimere in notazione binaria 2^8=256 valori. Il tipo char può contenere valori sia positivi che negativi. L'intervallo di valori va da -128 a 127.

Il tipo intero uchar occupa anche 1 byte di memoria, così come il tipo char, ma a differenza da esso, uchar è designato solo per i valori positivi. Il valore minimo è zero, il valore massimo è 255. La prima lettera u del nome del tipo uchar è l'abbreviazione di unsigned.

La dimensione del tipo short è 2 byte (16 bit) e, di conseguenza, consente di esprimere l'intervallo di valori pari a 2 alla potenza di16: 2^16=65 536. Siccome il tipo short è con il segno, e contiene i valori sia positivi che negativi, l'intervallo di valori è compreso tra -32 768 e 32 767.

Il tipo short senza segno, è il tipo ushort, che anche, ha una dimensione di 2 byte. Il valore minimo è 0, il valore massimo è 65 535.

La dimensione del tipo int è di 4 byte (32 bit). Il valore minimo è di -2 147 483 648, quello massimo è di 2 147 483 647.

Il tipo intero senza segno è uint. Ci vogliono 4 byte di memoria e consente di esprimere interi da 0 a 4 294 967 295.

La grandezza del tipo long è di 8 byte (64 bit). Il valore minimo è -9 223 372 036 854 775 808, il valore massimo è di 9 223 372 036 854 775 807.

Il tipo ulong anche, occupa 8 byte e può memorizzare i valori da 0 a 18 446 744 073 709 551 615.

Esempi:

char ch=12;

short sh=-5000;

int in=2445777;

Poiché i tipi interi senza segno non sono designati per memorizzare i valori negativi, il tentativo di impostare un valore negativo può portare a conseguenze inaspettate. Un tale semplice script porterà ad un ciclo infinito:

//--- Loop infinito

voidOnStart()

{

uchar u_ch;



for(char ch=-128;ch<128;ch++)

{

u_ch=ch;

Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);

}

}

La variante corretta è:

//--- Variante corretta

voidOnStart()

{

uchar u_ch;



for(char ch=-128;ch<=127;ch++)

{

u_ch=ch;

Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);

if(ch==127) break;

}

}

Risultato:

ch= -128 u_ch= 128

ch= -127 u_ch= 129

ch= -126 u_ch= 130

ch= -125 u_ch= 131

ch= -124 u_ch= 132

ch= -123 u_ch= 133

ch= -122 u_ch= 134

ch= -121 u_ch= 135

ch= -120 u_ch= 136

ch= -119 u_ch= 137

ch= -118 u_ch= 138

ch= -117 u_ch= 139

ch= -116 u_ch= 140

ch= -115 u_ch= 141

ch= -114 u_ch= 142

ch= -113 u_ch= 143

ch= -112 u_ch= 144

ch= -111 u_ch= 145

...

Esempi:

//--- Valori negativi non possono essere memorizzati in tipi senza segno

uchar u_ch=-120;

ushort u_sh=-5000;

uint u_in=-401280;

Esadecimale: numeri 0-9, le lettere a-f o A-F per i valori di 10-15, iniziano con 0x o 0X.

Esempi:

0x0A, 0x12, 0X12, 0x2f, 0xA3, 0Xa3, 0X7C7

Per le variabili intere, i valori possono essere impostati in forma binaria utilizzando il prefisso B. Ad esempio, è possibile codificare le ore di lavoro di una sessione di trading in variabile di tipo int ed utilizzare le informazioni su di esse secondo l'algoritmo richiesto:

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- imposta 1 per le ore di lavoro e 0 per quelle non lavorative

int AsianSession =B'111111111'; // Sessione Asiatica da 00:00 alle 9:00

int EuropeanSession=B'111111111000000000'; // Sessione Europea 9:00 - 18:00

int AmericanSession =B'111111110000000000000011'; // Sessione Americana 16:00 - 02:00

//--- derive numerical values of the sessions

PrintFormat("Ore della sessione Asiatica come valore =%d",AsianSession);

PrintFormat("Ore della sessione Europea come valore è %d",EuropeanSession);

PrintFormat("Ore della sessione Americana come valore è %d %d",AmericanSession);

//--- e ora visualizziamo le rappresentazioni stringa delle ore di lavoro delle sessioni '

Print("Sessione Asiatica ",GetHoursForSession(AsianSession));

Print("Sessione Europea ",GetHoursForSession(EuropeanSession));

Print("Sessione Americana ",GetHoursForSession(AmericanSession));

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| restituisce le ore di lavoro della sessione come stringa |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

string GetHoursForSession(int session)

{

//--- al fine di verificare, usale l'orperazione bit AND e slittamenti sinistro di 1 bit <<=1

//--- avviare il controllo dal bit più basso

int bit=1;

string out="ore lavorative: ";

//--- controlla tutti i 24 bit a partire da quello zero e fino a 23, inclusivamente

for(int i=0;i<24;i++)

{

//--- riceve lo stato dei bit in numeri

bool workinghour=(session&bit)==bit;

//--- aggiunge il numero di ore al messaggio

if(workinghour )out=out+StringFormat("%d ",i);

//--- slitta di un bit a sinistra e controlla il valore di quello successivo

bit<<=1;

}

//--- stringa risultato

return out;

}

