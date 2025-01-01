- Tipi Char, Short, Int e Long
- Costanti Carattere
- Tipo Datetime
- Tipo Colore
- Tipo Bool
- Enumerazioni
Tipi Char, Short, Int e Long
char #
Il tipo char prende 1 byte di memoria (8 bit) e consente di esprimere in notazione binaria 2^8=256 valori. Il tipo char può contenere valori sia positivi che negativi. L'intervallo di valori va da -128 a 127.
uchar #
Il tipo intero uchar occupa anche 1 byte di memoria, così come il tipo char, ma a differenza da esso, uchar è designato solo per i valori positivi. Il valore minimo è zero, il valore massimo è 255. La prima lettera u del nome del tipo uchar è l'abbreviazione di unsigned.
short #
La dimensione del tipo short è 2 byte (16 bit) e, di conseguenza, consente di esprimere l'intervallo di valori pari a 2 alla potenza di16: 2^16=65 536. Siccome il tipo short è con il segno, e contiene i valori sia positivi che negativi, l'intervallo di valori è compreso tra -32 768 e 32 767.
ushort #
Il tipo short senza segno, è il tipo ushort, che anche, ha una dimensione di 2 byte. Il valore minimo è 0, il valore massimo è 65 535.
int #
La dimensione del tipo int è di 4 byte (32 bit). Il valore minimo è di -2 147 483 648, quello massimo è di 2 147 483 647.
uint #
Il tipo intero senza segno è uint. Ci vogliono 4 byte di memoria e consente di esprimere interi da 0 a 4 294 967 295.
long #
La grandezza del tipo long è di 8 byte (64 bit). Il valore minimo è -9 223 372 036 854 775 808, il valore massimo è di 9 223 372 036 854 775 807.
ulong #
Il tipo ulong anche, occupa 8 byte e può memorizzare i valori da 0 a 18 446 744 073 709 551 615.
Esempi:
|
char ch=12;
Poiché i tipi interi senza segno non sono designati per memorizzare i valori negativi, il tentativo di impostare un valore negativo può portare a conseguenze inaspettate. Un tale semplice script porterà ad un ciclo infinito:
|
//--- Loop infinito
La variante corretta è:
|
//--- Variante corretta
Risultato:
|
ch= -128 u_ch= 128
Esempi:
|
//--- Valori negativi non possono essere memorizzati in tipi senza segno
Esadecimale: numeri 0-9, le lettere a-f o A-F per i valori di 10-15, iniziano con 0x o 0X.
Esempi:
|
0x0A, 0x12, 0X12, 0x2f, 0xA3, 0Xa3, 0X7C7
Per le variabili intere, i valori possono essere impostati in forma binaria utilizzando il prefisso B. Ad esempio, è possibile codificare le ore di lavoro di una sessione di trading in variabile di tipo int ed utilizzare le informazioni su di esse secondo l'algoritmo richiesto:
|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
Vedi anche