Segnali di Trade

Questo è il gruppo di funzioni consente di gestire segnali di trade. Le funzioni consentono:

  • di ottenere informazioni su segnali di trade, disponibili per la copia,
  • di ottenere e impostare i parametri di copia del segnale,
  • di iscriversi e cancellarsi alla copia del segnale utilizzando le funzioni del linguaggio MQL5.

Funzione

Azione

SignalBaseGetDouble

Restituisce il valore della proprietà di tipo double per il segnale selezionato

SignalBaseGetInteger

Restituisce il valore della proprietà di tipo integer per il segnale selezionato

SignalBaseGetString

Restituisce il valore della proprietà di tipo string per il segnale selezionato

SignalBaseSelect

Seleziona un segnale dai segnali disponibili nel terminale per ulteriore lavorazione con esso

SignalBaseTotal

Restituisce la quantità totale di segnali, disponibile nel terminal

SignalInfoGetDouble

Restituisce il valore della proprietà di tipo double per i parametri di copia del segnale

SignalInfoGetInteger

Restituisce il valore della proprietà di tipo integer per i parametri di copia del segnale

SignalInfoGetString

Restituisce il valore della proprietà di tipo string per i parametri di copia del segnale

SignalInfoSetDouble

Imposta il valore della proprietà di tipo double per i parametri di copia del segnale

SignalInfoSetInteger

Imposta il valore della proprietà di tipo integer per i parametri di copia del segnale

SignalSubscribe

Sottoscrive il segnale di trading

SignalUnsubscribe

Annulla sottoscrizione

 