- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
Segnali di Trade
Questo è il gruppo di funzioni consente di gestire segnali di trade. Le funzioni consentono:
- di ottenere informazioni su segnali di trade, disponibili per la copia,
- di ottenere e impostare i parametri di copia del segnale,
- di iscriversi e cancellarsi alla copia del segnale utilizzando le funzioni del linguaggio MQL5.
|
Funzione
|
Azione
|
Restituisce il valore della proprietà di tipo double per il segnale selezionato
|
Restituisce il valore della proprietà di tipo integer per il segnale selezionato
|
Restituisce il valore della proprietà di tipo string per il segnale selezionato
|
Seleziona un segnale dai segnali disponibili nel terminale per ulteriore lavorazione con esso
|
Restituisce la quantità totale di segnali, disponibile nel terminal
|
Restituisce il valore della proprietà di tipo double per i parametri di copia del segnale
|
Restituisce il valore della proprietà di tipo integer per i parametri di copia del segnale
|
Restituisce il valore della proprietà di tipo string per i parametri di copia del segnale
|
Imposta il valore della proprietà di tipo double per i parametri di copia del segnale
|
Imposta il valore della proprietà di tipo integer per i parametri di copia del segnale
|
Sottoscrive il segnale di trading
|
Annulla sottoscrizione