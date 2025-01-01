DocumentazioneSezioni
Stampa una tabella o un risultato di esecuzione di una richiesta SQL nel journal degli experts.

long  DatabasePrint(
   int           database,          // handle di database ricevuto in DatabaseOpen
   const string  table_or_sql,      // una tabella o una richiesta SQL
   uint          flags              // combinazione di flags
   );

Parametri

database

[in] Handle database ricevuto in DatabaseOpen().

table_or_sql

[in] Il nome di una tabella o un testo di una richiesta SQL i cui risultati sono visualizzati nel journal degli experts.

flags

[in] Combinazione di flag che definiscono la formattazione dell'output. I flag sono definiti come segue:

DATABASE_PRINT_NO_HEADER      – non mostra i nomi delle colonne della tabella (nomi dei campi)
DATABASE_PRINT_NO_INDEX         – non mostra gli indici di stringa
DATABASE_PRINT_NO_FRAME        – non mostra il frame che separa intestazione e dati
DATABASE_PRINT_STRINGS_RIGHT – allinea le stringhe a destra.

Se flags=0, vengono visualizzate le colonne e le stringhe, l'intestazione e i dati sono separati dal frame, mentre le stringhe sono allineate a sinistra.

Valore di Ritorno

Restituisce il numero di stringhe esportate o -1 in caso di errore. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                       – errore critico di runtime;
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)              - memoria insufficiente;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)                 – errore interno al database;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)      - handle di database non valido;  

Nota

Se il journal visualizza i risultati della richiesta, la richiesta SQL dovrebbe iniziare con "SELECT" o "select". In altre parole, la richiesta SQL non può modificare lo stato del database, altrimenti DatabasePrint() fallisce con un errore.

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di start del programma script                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string filename="departments.sqlite";
//--- crea o apre il database nella cartella terminale comune
   int db=DatabaseOpen(filenameDATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE |DATABASE_OPEN_COMMON);
   if(db==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: "filename" open failed with code "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- crea la tabella COMPANY
   if(!CreataTableCompany(db))
     {
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- crea la tabella DEPARTMENT
   if(!CreataTableDepartment(db))
     {
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
 
//--- mostra l'elenco di tutti i campi nelle tabelle COMPANY e DEPARTMENT
   PrintFormat("Prova a stampare la richiesta \"PRAGMA TABLE_INFO(COMPANY);PRAGMA TABLE_INFO(DEPARTMENT)\"");
   if(DatabasePrint(db"PRAGMA TABLE_INFO(COMPANY);PRAGMA TABLE_INFO(DEPARTMENT)"0)<0)
     {
      PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO()\") fallito, codice errore=%d"GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- mostra la tabella COMPANY nel registro
   PrintFormat("Prova a stampare la richiesta \"SELECT * da COMPANY\"");
   if(DatabasePrint(db"SELECT * from COMPANY"0)<0)
     {
      Print("DatabasePrint fallito con codice"GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- richiesta di testo per combinare le tabelle COMPANY e DEPARTMENT
   string request="SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY LEFT OUTER JOIN DEPARTMENT "
                  "ON COMPANY.ID = DEPARTMENT.EMP_ID";
//--- mostra la tabella che combina il risultato
   PrintFormat("Prova a stampare la richiesta\"SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY LEFT OUTER JOIN DEPARTMENT\"");
   if(DatabasePrint(dbrequest0)<0)
     {
      Print("DatabasePrint fallito con codice"GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- chiude il database
   DatabaseClose(db);
  }
/*
Conclusione:
Try to print request "PRAGMA TABLE_INFO(COMPANY);PRAGMA TABLE_INFO(DEPARTMENT)"
#cid name    type     notnull dflt_value pk
-+-------------------------------------------
1|   0 ID      INT            1             1 
2|   1 NAME    TEXT           1             0 
3|   2 AGE     INT            1             0 
4|   3 ADDRESS CHAR(50)       0             0 
5|   4 SALARY  REAL           0             0 
#cid name   type     notnull dflt_value pk
-+------------------------------------------
1|   0 ID     INT            1             1 
2|   1 DEPT   CHAR(50)       1             0 
3|   2 EMP_ID INT            1             0 
Try to print request "SELECT * from COMPANY"
#ID NAME  AGE ADDRESS     SALARY
-+--------------------------------
1|  1 Paul   32 California 25000.0 
2|  2 Allen  25 Texas      15000.0 
3|  3 Teddy  23 Norway     20000.0 
4|  4 Mark   25 Rich-Mond  65000.0 
5|  5 David  27 Texas      85000.0 
6|  6 Kim    22 South-Hall 45000.0 
7|  7 James  24 Houston    10000.0 
Try to print request "SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY LEFT OUTER JOIN DEPARTMENT"
#EMP_ID NAME  DEPT       
-+-------------------------
1|      1 Paul  IT Billing  
2|      2 Allen Engineering 
3|        Teddy             
4|        Mark              
5|        David             
6|        Kim               
7|      7 James Finance     
*/
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea la tabella COMPANY                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateTableCompany(int database)
  {
//--- se esiste la tabella COMPANY, eliminala
   if(DatabaseTableExists(database"COMPANY"))
     {
      //--- elimina la tabella
      if(!DatabaseExecute(database"DROP TABLE COMPANY"))
        {
         Print("Fallimento nell'eliminare la tabella COMPANY con codice"GetLastError());
         return(false);
        }
     }
//--- crea la tabella COMPANY
   if(!DatabaseExecute(database"CREATE TABLE COMPANY("
                       "ID INT PRIMARY KEY     NOT NULL,"
                       "NAME           TEXT    NOT NULL,"
                       "AGE            INT     NOT NULL,"
                       "ADDRESS        CHAR(50),"
                       "SALARY         REAL );"))
     {
      Print("DB: creazione tabella COMPANY fallita con codice "GetLastError());
      return(false);
     }
 
//--- inserisci i dati nella tabella COMPANY
   if(!DatabaseExecute(database"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (1, 'Paul', 32, 'California', 25000.00); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (2, 'Allen', 25, 'Texas', 15000.00); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (3, 'Teddy', 23, 'Norway', 20000.00); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (4, 'Mark', 25, 'Rich-Mond', 65000.00); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (5, 'David', 27, 'Texas', 85000.0); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (6, 'Kim', 22, 'South-Hall', 45000.0); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (7, 'James', 24, 'Houston', 10000.00); "))
     {
      Print("inserimento COMPANY fallito con codice"GetLastError());
      return(false);
     }
//--- successo
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creare la tabella DEPARTMENT                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateTableDepartment(int database)
  {
//--- se esiste la tabella DEPARTMENT, eliminala
   if(DatabaseTableExists(database"DEPARTMENT"))
     {
      //--- elimina la tabella
      if(!DatabaseExecute(database"DROP TABLE DEPARTMENT"))
        {
         Print("Fallimento nell' eliminare la tabella DEPARTMENT con codice"GetLastError());
         return(false);
        }
     }
//--- crea la tabella DEPARTMENT
   if(!DatabaseExecute(database"CREATE TABLE DEPARTMENT ("
                       "ID      INT PRIMARY KEY   NOT NULL,"
                       "DEPT    CHAR(50)          NOT NULL,"
                       "EMP_ID  INT               NOT NULL);"))
     {
      Print("DB: creazione tabella DEPARTMENT fallita con codice "GetLastError());
      return(false);
     }
 
//--- inserisci i dati nella tabella DEPARTMENT
   if(!DatabaseExecute(database"INSERT INTO DEPARTMENT (ID,DEPT,EMP_ID) VALUES (1, 'IT Billing', 1); "
                       "INSERT INTO DEPARTMENT (ID,DEPT,EMP_ID) VALUES (2, 'Engineering', 2); "
                       "INSERT INTO DEPARTMENT (ID,DEPT,EMP_ID) VALUES (3, 'Finance', 7);"))
     {
      Print("inserimento DEPARTMENT fallito con codice "GetLastError());
      return(false);
     }
//--- successo
   return(true);
  }
//+-------------------------------------------------------------------

