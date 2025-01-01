|
voidOnStart()
{
//--- crea gli array
double one_dim[];
double four_dim[][10][5][2];
//--- grandezze
int one_dim_size=25;
int reserve=20;
int four_dim_size=5;
//--- variabile ausiliaria
int size;
//--- alloca la memoria senza backup
ArrayResize(one_dim,one_dim_size);
ArrayResize(four_dim,four_dim_size);
//--- 1. Array uni-dimensionale
Print("+==========================================================+");
Print("Grandezze degli array:");
Print("1. Array uni-dimensionale ");
size=ArraySize(one_dim);
PrintFormat("Grandezza della dimensione Zero = %d, Grandezza dell'array = %d",one_dim_size,size);
//--- 2. array multidimensionale
Print("2. Array multidimensionale");
size=ArraySize(four_dim);
PrintFormat("Grandezza della dimensione Zero = %d, Grandezza dell'array = %d",four_dim_size,size);
//--- grandezze delle dimensioni
int d_1=ArrayRange(four_dim,1);
int d_2=ArrayRange(four_dim,2);
int d_3=ArrayRange(four_dim,3);
Print("Controllo:");
Print("Dimensione Zero = Grandezza Array / (Prima dimensione * Seconda dimensione * Terza dimensione)");
PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);
//--- 3. array uni-dimensionale con backup memoria
Print("3. Array uni-dimensionale con un backup memoria");
//--- raddoppia il valore
one_dim_size*=2;
//--- alloca la memoria con backup
ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);
//--- stampa la grandezza
size=ArraySize(one_dim);
PrintFormat("Grandezza con backup = %d, Attuale grandezza dell'array = %d",one_dim_size+reserve,size);
}