voidOnStart()

{

//--- crea gli array

double one_dim[];

double four_dim[][10][5][2];

//--- grandezze

int one_dim_size=25;

int reserve=20;

int four_dim_size=5;

//--- variabile ausiliaria

int size;

//--- alloca la memoria senza backup

ArrayResize(one_dim,one_dim_size);

ArrayResize(four_dim,four_dim_size);

//--- 1. Array uni-dimensionale

Print("+==========================================================+");

Print("Grandezze degli array:");

Print("1. Array uni-dimensionale ");

size=ArraySize(one_dim);

PrintFormat("Grandezza della dimensione Zero = %d, Grandezza dell'array = %d",one_dim_size,size);

//--- 2. array multidimensionale

Print("2. Array multidimensionale");

size=ArraySize(four_dim);

PrintFormat("Grandezza della dimensione Zero = %d, Grandezza dell'array = %d",four_dim_size,size);

//--- grandezze delle dimensioni

int d_1=ArrayRange(four_dim,1);

int d_2=ArrayRange(four_dim,2);

int d_3=ArrayRange(four_dim,3);

Print("Controllo:");

Print("Dimensione Zero = Grandezza Array / (Prima dimensione * Seconda dimensione * Terza dimensione)");

PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);

//--- 3. array uni-dimensionale con backup memoria

Print("3. Array uni-dimensionale con un backup memoria");

//--- raddoppia il valore

one_dim_size*=2;

//--- alloca la memoria con backup

ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);

//--- stampa la grandezza

size=ArraySize(one_dim);

PrintFormat("Grandezza con backup = %d, Attuale grandezza dell'array = %d",one_dim_size+reserve,size);

}