MQL5 RiferimentoFunzioni di ConversioneStringToColor
- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToColor
Converte stringhe "R,G,B" o stringhe con il nome del colore in valore di tipo colore.
color StringToColor(
Parametri
color_string
[in] Rappresentazione String di un colore di "R,G,B", o il nome di uno dei Web-colors predefiniti.
Valore restituito
Valore del colore.
Esempio:
color str_color=StringToColor("0,127,0");
