DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoFunzioni di ConversioneStringToColor 

StringToColor

Converte stringhe "R,G,B" o stringhe con il nome del colore in valore di tipo colore.

color  StringToColor(
   string  color_string      // rappresentazione stringa per colore 
   );

Parametri

color_string

[in] Rappresentazione String di un colore di "R,G,B", o il nome di uno dei Web-colors predefiniti.

Valore restituito

Valore del colore.

 

Esempio:

   color str_color=StringToColor("0,127,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);
//--- cambio il colore un po'
   str_color=StringToColor("0,128,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);

Vedi anche

ColorToString, ColorToARGB