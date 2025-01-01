FrameAdd
Consente di aggiungere un frame con i dati. Ci sono due varianti della funzione.
1. Aggiunta di dati da un file
|
bool FrameAdd(
2. Aggiunta di dati da un array di qualsiasi tipo
|
bool FrameAdd(
Parametri
name
[in] Etichetta frame pubblico. Essa può essere utilizzata per un filtro nella funzione FrameFilter().
id
[in] Un identificatore pubblico del frame. Essa può essere utilizzata per un filtro nella funzione FrameFilter().
valore
[in] Un valore numerico da scrivere nel frame. Esso è utilizzato per trasmettere un singolo risultato come nella funzione OnTester().
filename
[in] Il nome del file che contiene i dati da aggiungere al frame. Il file deve essere localizzao nella cartella MQL5/Files.
data
[in] Un array di qualsiasi tipo da scrivere nel frame. Passato per riferimento.
Valore restituito
Restituisce true se ha successo, altrimenti false. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().