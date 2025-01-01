DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento Lavorare con i risultati di ottimizzazione FrameAdd 

FrameAdd

Consente di aggiungere un frame con i dati. Ci sono due varianti della funzione.

1. Aggiunta di dati da un file

bool  FrameAdd(
   const string  name,        // Nome pubblico/etichetta
   long          id,          // ID pubblico
   double        value,       // Valore
   const string  filename     // Nome del file di dati
   );

2. Aggiunta di dati da un array di qualsiasi tipo

bool  FrameAdd(
   const string  name,        // Nome pubblico/etichetta
   long          id,          // ID pubblico
   double        value,       // Valore
   const void&   data[]       // Array di un qualsiasi tipo
   );

Parametri

name

[in]  Etichetta frame pubblico. Essa può essere utilizzata per un filtro nella funzione FrameFilter().

id

[in]  Un identificatore pubblico del frame. Essa può essere utilizzata per un filtro nella funzione FrameFilter().

valore

[in]  Un valore numerico da scrivere nel frame. Esso è utilizzato per trasmettere un singolo risultato come nella funzione OnTester().

filename

[in]  Il nome del file che contiene i dati da aggiungere al frame. Il file deve essere localizzao nella cartella MQL5/Files.

data

[in] Un array di qualsiasi tipo da scrivere nel frame. Passato per riferimento.

Valore restituito

Restituisce true se ha successo, altrimenti false. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().