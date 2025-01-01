- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseColumnType
Ottiene un tipo di campo per indice.
|
ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE DatabaseColumnType(
Parametri
request
[in] Handle di richiesta ricevuto in DatabasePrepare().
column
[in] Indice di campo nella richiesta. La numerazione dei campi inizia da zero e non può superare DatabaseColumnsCount() - 1.
Valore di ritorno
Restituisce il tipo di campo dall'enumerazione ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – invalid request handle;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – 'column' index exceeds DatabaseColumnsCount() -1.
Nota
Il valore può essere ottenuto solo se almeno una chiamata DatabaseRead() è stata preliminarmente effettuata per "richiesta".
|
ID
|
Descrizione
|
DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID
|
Errore durante l'acquisizione del tipo, il codice di errore può essere ottenuto utilizzando int GetLastError()
|
DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER
|
Tipo intero(integer)
|
DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT
|
Tipo reale(real)
|
DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT
|
Tipo stringa(string)
|
DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB
|
Tipo binario(binary)
|
DATABASE_FIELD_TYPE_NULL
|
Tipo speciale NULL
