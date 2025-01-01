DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con i databaseDatabaseColumnType 

DatabaseColumnType

Ottiene un tipo di campo per indice.

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE  DatabaseColumnType(
   int  request,     // handle di richiesta ricevuto in DatabasePrepare
   int  column       // indice di campo nella richiesta
   );

Parametri

request

[in] Handle di richiesta ricevuto in DatabasePrepare().

column

[in] Indice di campo nella richiesta. La numerazione dei campi inizia da zero e non può superare DatabaseColumnsCount() - 1.

Valore di ritorno

Restituisce il tipo di campo dall'enumerazione ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – invalid request handle;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  –  'column' index exceeds DatabaseColumnsCount() -1.

Nota

Il valore può essere ottenuto solo se almeno una chiamata DatabaseRead() è stata preliminarmente effettuata per "richiesta".

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE

ID

Descrizione

DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID

Errore durante l'acquisizione del tipo, il codice di errore può essere ottenuto utilizzando int GetLastError()

DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER

Tipo intero(integer)

DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT

Tipo reale(real)

DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT

Tipo stringa(string)

DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB

Tipo binario(binary)

DATABASE_FIELD_TYPE_NULL

Tipo speciale NULL

Guarda anche

DatabasePrepare, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnName