- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayInitialize
La funzione inizializza un array numerico per un valore prestabilito.
For initialization of an array of char type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of short type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of int type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of long type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of float type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of double type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of bool type
|
int ArrayInitialize(
For initialization of an array of uint type
|
int ArrayInitialize(
Parametri
array[]
[out] Array numerico che deve essere inizializzato.
valore
[in] Nuovo valore che dovrebbe essere impostato per tutti gli elementi dell'array.
Valore restituito
Numero di elementi.
Nota
La funzione ArrayResize() permette di impostare la dimensione di un array con una riserva per un'ulteriore espansione senza la rilocazione fisica della memoria. Viene implementato per una migliore performance, perché le operazioni di delocalizzazione della memoria sono abbastanza lente.
L' inizializzazione dell' array con ArrayInitialize(array, init_val) non significa l'inizializzazione con lo stesso valore di elementi di riserva allocati per questo array. Ad ulteriore espansione dell' array utilizzando la funzione ArrayResize(), gli elementi verranno aggiunti alla fine dell'array, i loro valori saranno indefiniti ed in molti casi non saranno uguali ad init_value.
Esempio:
|
voidOnStart()