Restituisce il timeframe del corrente grafico.
ENUM_TIMEFRAMES Period();
Valore restituito
Il contenuto della variabile _Period che contiene il valore del timeframe del corrente grafico. Il valorep può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TIMEFRAMES.
Nota
A differenza di Expert Advisors, indicatori e script, i servizi non sono associati ad uno specifico chart. Perciò, Period() restituisce 0 per un servizio.
Esempio
