DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoVerifica StatoPeriod 

Period

Restituisce il timeframe del corrente grafico.

ENUM_TIMEFRAMES  Period();

Valore restituito

Il contenuto della variabile _Period che contiene il valore del timeframe del corrente grafico. Il valorep può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TIMEFRAMES.

Nota

A differenza di Expert Advisors, indicatori e script, i servizi non sono associati ad uno specifico chart. Perciò, Period() restituisce 0 per un servizio.

Esempio

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//-- ottenere il valore del timeframe del grafico corrente e la sua descrizione
   ENUM_TIMEFRAMES period    = Period();
   string          timeframe = StringSubstr(EnumToString(period), 7);
   
//--- inviare i dati ottenuti al journal
   PrintFormat("Current chart timeframe: %s\nTimeframe value: %s (%d)",
               timeframeEnumToString(period), period);
  /*
  risultato:
   Current chart timeframeH4
   Timeframe valuePERIOD_H4 (16388)
  */
  }

Vedi anche

PeriodSeconds, Timeframes del Grafico, Data ed Ora, Visibilità degli Oggetti