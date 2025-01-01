- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringBufferLen
La funzione restituisce la dimensione del buffer allocato per la stringa.
|
int StringBufferLen(
Parametri
string_var
[in] String.
Valore restituito
Il valore 0 significa che la stringa è costante e la dimensione del buffer non può essere modificata. -1 significa che la stringa appartiene al terminale client, e la modifica del contenuto del buffer può avere risultati indeterminati.
Esempio:
|
voidOnStart()
