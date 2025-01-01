DocumentazioneSezioni
La funzione restituisce la dimensione del buffer allocato per la stringa.

int  StringBufferLen(
   string  string_var      // stringa
   )

Parametri

string_var

[in]  String.

Valore restituito

Il valore 0 significa che la stringa è costante e la dimensione del buffer non può essere modificata. -1 significa che la stringa appartiene al terminale client, e la modifica del contenuto del buffer può avere risultati indeterminati.

Esempio:

voidOnStart()
  {
   long length=1000;
   string a="a",b="b";
//---
   long i;
   Print("prima: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringAdd(a,b);
     }
   Print("dopo: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
  }

Vedi anche

StringAdd, StringInit, StringLen, StringFill