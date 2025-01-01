StringBufferLen

La funzione restituisce la dimensione del buffer allocato per la stringa.

int StringBufferLen(

string string_var

)

Parametri

string_var

[in] String.

Valore restituito

Il valore 0 significa che la stringa è costante e la dimensione del buffer non può essere modificata. -1 significa che la stringa appartiene al terminale client, e la modifica del contenuto del buffer può avere risultati indeterminati.

Esempio:

voidOnStart()

{

long length=1000;

string a="a",b="b";

//---

long i;

Print("prima: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),

" StringLen(a) = ",StringLen(a));

for(i=0;i<length;i++)

{

StringAdd(a,b);

}

Print("dopo: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),

" StringLen(a) = ",StringLen(a));

}

Vedi anche

StringAdd, StringInit, StringLen, StringFill