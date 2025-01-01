#property description "Esempio di utilizzo della funzione CalendarValueLastByEvent"

#property description " per tenere traccia del rilascio del report Nonfarm Payrolls"

#property description "Per ottenere ciò, ottieni l'ID della modifica corrente"

#property description " del database del Calendario. Quindi, usa questo ID per ricevere "

#property description " solo nuovi eventi tramite il sondaggio del timer"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione dell' Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- crea il timer

EventSetTimer(60);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di deinitializzazione dell' Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- distruggi il timer

EventKillTimer();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione tick dell' Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione del timer |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//--- Cambia ID del database del calendario

static ulong calendar_change_id=0;

//--- primo attributo di lancio

static bool first=true;

//--- ID evento

static ulong event_id=0;

//--- nome dell'evento

static string event_name=NULL;

//--- arra del valore di evento

MqlCalendarValue values[];

//--- esegue l'inizializzazione - ottiene l'attuale calendar_change_id

if(first)

{

MqlCalendarEvent events[];

//--- codice Paese per gli USA (ISO 3166-1 Alpha-2)

string USA_code="US";

//--- ottieni eventi per gli USA

int events_count=CalendarEventByCountry(USA_code,events);

//--- posizione di un evento necessario nell' array 'events'

int event_pos=-1;

//--- visualizza gli eventi USA nel Journal

if(events_count>0)

{

PrintFormat("%s: eventi USA: %d",__FUNCTION__,events_count);

for(int i=0;i<events_count;i++)

{

string event_name_low=events[i].name;

//--- cambia il nome di un evento in minuscolo

if(!StringToLower(event_name_low))

{

PrintFormat("StringToLower() ha restituito l'errore %d",GetLastError());

//--- esce dalla funzione prima del tempo

return;

}

//--- cerca l'evento "Nonfarm Payrolls"

if(StringFind(event_name_low,"nonfarm payrolls")!=-1)

{

//--- evento trovato, ricorda il suo ID

event_id=events[i].id;

//--- scrive il nome dell'evento "Nonfarm Payrolls"

event_name=events[i].name;

//--- ricorda la posizione degli eventi nell' array 'events[]'

event_pos=i;

//--- tieni presente che il Calendario presenta diversi eventi contenenti "nonfarm payrolls" nei loro nomi

PrintFormat("Evento \"Nonfarm Payrolls\" trovato: event_id=%d event_name=%s",event_id,event_name);

//--- visualizza tutti gli eventi commentando l'operatore 'break' per capire meglio questo esempio

break;

}

}

//--- riduci la lista cancellando gli eventi dopo "Nonfarm Payrolls"

ArrayRemove(events,event_pos+1);

//--- lascia 9 eventi prima di "Nonfarm Payrolls" per analisi più convenienti

ArrayRemove(events,0,event_pos-9);

ArrayPrint(events);

}

else

{

PrintFormat("%s: CalendarEventByCountry(%s) ha restituito 0 eventi, codice errore=%d",

USA_code,__FUNCTION__,GetLastError());

//--- operazione completata in errore, riprovare durante la prossima chiamata del timer

return;

}



//--- ottiene l'ID di modifica del database di Calendar per l'evento specificato

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

//--- questo blocco di codice non può essere eseguito durante il primo avvio, ma aggiungiamolo comunque

PrintFormat("%s: Ricevuto l'ID corrente del database del calendario: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- imposta la flag ed esce prima del prossimo evento del timer

first=false;

return;

}

else

{

//--- i dati non vengono ricevuti (questo è normale per il primo avvio), controllare per un errore

int error_code=GetLastError();

if(error_code==0)

{

PrintFormat("%s: Ricevuto l'ID corrente del database del calendario: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- imposta la flag ed esce prima del prossimo evento del timer

first=false;

//--- ora abbiamo il valore calendar_change_id

return;

}

else

{

//--- e questo è davvero un errore

PrintFormat("%s: Fallimento nell'ottenere valori per event_id=%d",__FUNCTION__,event_id);

PrintFormat("Codice errore: %d",error_code);

//--- operazione completata con errore, riprovare durante la prossima chiamata del timer

return;

}

}

}



// --- abbiamo l'ultimo valore conosciuto del change ID del calendario (change_id)

ulong old_change_id=calendar_change_id;

//--- controlla un nuovo valore dell' evento Nonfarm Payrolls

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

PrintFormat("%s: Ricevuti nuovi eventi per \"%s\": %d",

__FUNCTION__,event_name,ArraySize(values));

//--- visualizza i dati dall' arra 'values' nel Journal

ArrayPrint(values);

//--- mostra i valori del precedente e del nuovo ID del diario

PrintFormat("%s: Precedente change_id=%d, nuovo change_id=%d",

__FUNCTION__,old_change_id,calendar_change_id);

/*

scrivi il tuo codice che deve gestire la data di rilascio di "Nonfarm Payrolls"qui

*/

}

//---

}

/*

Risultato:

OnTimer: USA events: 202

Evento "Nonfarm Payrolls" trovato: event_id=840030016 event_name=Nonfarm Payrolls

[id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [source_url] [event_code] [name] [reserved]

[0] 840030007 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-yy" "CPI y/y" 0

[1] 840030008 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy-yy" "Core CPI y/y" 0

[2] 840030009 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-nsa" "CPI n.s.a." 0

[3] 840030010 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy" "Core CPI" 0

[4] 840030011 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-mm" "Import Price Index m/m" 0

[5] 840030012 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-yy" "Import Price Index y/y" 0

[6] 840030013 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-mm" "Export Price Index m/m" 0

[7] 840030014 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-yy" "Export Price Index y/y" 0

[8] 840030015 1 3 2 0 840 1 2 0 1 "https://www.bls.gov" "unemployment-rate" "Unemployment Rate" 0

[9] 840030016 1 3 2 0 840 4 3 1 0 "https://www.bls.gov" "nonfarm-payrolls" "Nonfarm Payrolls" 0

OnTimer: Ha ricevuto l'ID corrente del database del Calendar: change_id=33986560



*/