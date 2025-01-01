ChartSetInteger

Imposta un valore per la corrispondente proprietà del chart specificato. La proprietà del chart dev'essere datetime, int, color, bool or char. Il comando viene aggiunto alla coda dei messaggi del chart e verrà eseguito dopo l'elaborazione di tutti i comandi precedenti.

bool ChartSetInteger(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

long value

);

bool ChartSetInteger(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int sub_window,

long value

);

Parametri

chart_id

[in] ID del Chart. 0 significa il chart corrente.

prop_id

[in] ID proprietà del Chart. Può essere uno dei valori ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER (tranne le proprietà di sola-lettura).

sub_window

[in] Numero di sottofinestra chart. Per il primo caso, il valore di default è 0 (finestra chart principale). La maggior parte delle proprietà non richiedono un numero sottofinestra.

valore

[in] Valore proprietà.

Valore restituito

Restituisce true se il comando è stato aggiunto alla coda del chart, altrimenti false. Per avere informazioni sull' errore, chiamare la funzione GetLastError().

Note

La funzione è asincrona, il che significa che la funzione non attende l'esecuzione del comando, che è stato correttamente aggiunto alla coda di specifica del chart. Invece, restituisce immediatamente il controllo. La proprietà cambierà solo dopo la gestione del comando appropriato dalla coda del chart. Per eseguire immediatamente i comandi dalla coda del chart, chiamare la funzione ChartRedraw.

Se si desidera modificare immediatamente più proprietà del chart contemporaneamente, allora le funzioni corrispondenti (ChartSetString, ChartSetDouble, ChartSetString) devono essere eseguite in un blocco di codice, dopo il quale è necessario chiamare ChartRedraw una volta.

Per verificare il risultato dell'esecuzione del comando, è possibile utilizzare una funzione che richiede la proprietà del chart specificata (ChartGetInteger, ChartGetDouble, ChartSetString). Tuttavia, notare che queste funzioni sono sincrone e attendere i risultati dell'esecuzione.

Esempio: