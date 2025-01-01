DocumentazioneSezioni
BarsCalculated

Restituisce il numero di dati calcolati per l'indicatore specificato.

int  BarsCalculated(
   int       indicator_handle,     // handle indicatore
   );

Parametri

indicator_handle

[in] L' handle indicatore, restituito dalla funzione indicatore corrispondente.

Valore restituito

Restituisce la quantità di dati calcolati nel buffer indicatore o -1 in caso di errore (dati non ancora calcolati)

Nota

La funzione è utile quando è necessario ottenere i dati degli indicatori immediatamente dopo la loro creazione (l'handle indicatore diventa disponibile).

Esempio:

voidOnStart()
  {
   double Ups[];
//--- imposta l'ordine timeseries per gli array
   ArraySetAsSeries(Ups,true);
//--- crea l'handle per l'indicatore Fractal
   int FractalsHandle=iFractals(NULL,0);
//--- resetta il codice errore
   ResetLastError();
//--- prova a copiare i valori degli indicatori
   int i,copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);
   if(copied<=0)
     {
      Sleep(50);
      for(i=0;i<100;i++)
        {
         if(BarsCalculated(FractalsHandle)>0)
            break;
         Sleep(50);
        }
      copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);
      if(copied<=0)
        {
         Print("Fallimento nel copiare i frattali superiori. Error = ",GetLastError(),
         "i = ",i,"    copied = ",copied);
         return;
        }
       else
         Print("Frattali superiori copiati",
         "i = ",i,"    copied = ",copied);
     }
   else Print("Frattali superiori copiati. ArraySize = ",ArraySize(Ups));
  }