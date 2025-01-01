- Direzione di Indicizzazione negli Array, Buffers e TimeSeries
- Organizzazione di Accesso ai Dati
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
BarsCalculated
Restituisce il numero di dati calcolati per l'indicatore specificato.
|
int BarsCalculated(
Parametri
indicator_handle
[in] L' handle indicatore, restituito dalla funzione indicatore corrispondente.
Valore restituito
Restituisce la quantità di dati calcolati nel buffer indicatore o -1 in caso di errore (dati non ancora calcolati)
Nota
La funzione è utile quando è necessario ottenere i dati degli indicatori immediatamente dopo la loro creazione (l'handle indicatore diventa disponibile).
Esempio:
|
voidOnStart()