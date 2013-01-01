//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileTell.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input

input string InpFileName="file.txt"; // nome del file

input string InpDirectoryName="Data"; // nome della directory

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 or UNICODE=64

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- specifica il valore della variabile per generare numeri casuali

_RandomSeed=GetTickCount();

//--- variabili per le posizioni dei punti di inizio della stringa

ulong pos[];

int size;

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- apre il file

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s il file è disponibile per la lettura",InpFileName);

//--- riceve la posizione d'inizio per ogni stringa nel file

GetStringPositions(file_handle,pos);

//--- definisce il numero di stringhe nel file

size=ArraySize(pos);

if(!size)

{

//--- si ferma se il file non ha stringhe

PrintFormat("il file %s è vuoto!",InpFileName);

FileClose(file_handle);

return;

}

//--- fa una selezione casuale di un numero di stringa

int ind=MathRand()%size;

//--- slitta la posizione al punto iniziale della stringa

FileSeek(file_handle,pos[ind],SEEK_SET);

//--- legge e fa il print della stringa con il numero ind

PrintFormat("Testo della stringa con il numero %d: \"%s\"",ind,FileReadString(file_handle));

//--- chiude il file

FileClose(file_handle);

PrintFormat("il file %s è stato chiuso",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());

}

//+-------------------------------------------------------------------------------+

//| La funzione definisce i punti di inizio per ogni stringa nel file e |

//| li piazza nell'array arr |

//+-------------------------------------------------------------------------------+

void GetStringPositions(const int handle,ulong &arr[])

{

//--- grandezza array di default

int def_size=127;

//--- alloca la memoria per l'array

ArrayResize(arr,def_size);

//--- contatore stringa

int i=0;

//--- se questa non è la fine del file, allora c'è ancora una stringa

if(!FileIsEnding(handle))

{

arr[i]=FileTell(handle);

i++;

}

else

return; // il file è vuoto, esce

//--- definisce lo slittamento in byte a seconda della codifica

int shift;

if(FileGetInteger(handle,FILE_IS_ANSI))

shift=1;

else

shift=2;

//--- va attraverso le stringhe nel loop

while(1)

{

//--- legge la stringa

FileReadString(handle);

//--- controlla la fine del file

if(!FileIsEnding(handle))

{

//--- memorizza la posizione della prossima stringa

arr[i]=FileTell(handle)+shift;

i++;

//--- incrementa la grandezza dell'array se è stato riempito

if(i==def_size)

{

def_size+=def_size+1;

ArrayResize(arr,def_size);

}

}

else

break; // fine del file, uscita

}

//--- definisce l'attuale grandezza dell'array

ArrayResize(arr,i);

}