#property description "L'indicatore mostra candele di un timeframe più grande sul timeframe corrente."

//--- impostazioni indicatore

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 16

#property indicator_plots 8

//---- plot 1

#property indicator_label1 "BearBody"

#property indicator_color1 clrSeaGreen,clrSeaGreen

//---- plot 2

#property indicator_label2 "BearBodyEnd"

#property indicator_color2 clrSeaGreen,clrSeaGreen

//---- plot 3

#property indicator_label3 "BearShadow"

#property indicator_color3 clrSalmon,clrSalmon

//---- plot 4

#property indicator_label4 "BearShadowEnd"

#property indicator_color4 clrSalmon,clrSalmon

//---- plot 5

#property indicator_label5 "BullBody"

#property indicator_color5 clrOlive,clrOlive

//---- plot 6

#property indicator_label6 "BullBodyEnd"

#property indicator_color6 clrOlive,clrOlive

//---- plot 7

#property indicator_label7 "BullShadow"

#property indicator_color7 clrSkyBlue,clrSkyBlue

//---- plot 8

#property indicator_label8 "BullShadowEnd"

#property indicator_color8 clrSkyBlue,clrSkyBlue

//--- costanti predefinite

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- parametri di input

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H4; // Timeframe per il calcolo dell'indicatore

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // Data di inizio analisi

//--- buffer indicatore per candele ribassiste

double ExtBearBodyFirst[];

double ExtBearBodySecond[];

double ExtBearBodyEndFirst[];

double ExtBearBodyEndSecond[];

double ExtBearShadowFirst[];

double ExtBearShadowSecond[];

double ExtBearShadowEndFirst[];

double ExtBearShadowEndSecond[];

//--- indicator buffers for bullish candlesticks

double ExtBullBodyFirst[];

double ExtBullBodySecond[];

double ExtBullBodyEndFirst[];

double ExtBullBodyEndSecond[];

double ExtBullShadowFirst[];

double ExtBullShadowSecond[];

double ExtBullShadowEndFirst[];

double ExtBullShadowEndSecond[];

//--- variabili globali

datetime ExtTimeBuff[]; // più largo buffer di tempo del timeframe

int ExtSize=0; // grandezza del buffer tempo

int ExtCount=0; // indice dentro il buffer tempo

int ExtStartPos=0; // posizione iniziale per il calcolo dell'indicatore

bool ExtStartFlag=true; // flag ausiliaria per la ricezione della posizione iniziale

datetime ExtCurrentTime[1]; // ultimo orario di creazione della barra più ampia

datetime ExtLastTime; // ultimo orario dal timeframe più ampio, per cui viene eseguito il calcolo

bool ExtBearFlag=true; // flag per definire l'ordine di scrittura dei dato nei buffer indicatore bearish

bool ExtBullFlag=true; // flag per definire l'ordine di scrittura dei dato nei buffer indicatore bullish

int ExtIndexMax=0; // indice dell'elemento massimo nell' array

int ExtIndexMin=0; // indice dell'elemento minimo nell'array

int ExtDirectionFlag=0; // direzione del movimento di prezzo per la corrente candela

//--- spostamento tra il prezzo di apertura e di chiusura della candela per il corretto disegnamento

const double ExtEmptyBodySize=0.2*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Riempie la parte fondamentale della candela |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void FillCandleMain(const double &open[],const double &close[],

const double &high[],const double &low[],

const int start,const int last,const int fill_index,

int &index_max,int &index_min)

{

//--- trova l'indice degli elementi massimi e minimi nell'array

index_max=ArrayMaximum(high,ExtStartPos,last-start+1); // massimo in High

index_min=ArrayMinimum(low,ExtStartPos,last-start+1); // minimo in Low

//--- definisce quante barre dal corrente lasso di tempo devono essere compilate

int count=fill_index-start+1;

//--- se il prezzo di chiusura alla prima barra eccede quella dell'ultima barra, la candela è ribassista

if(open[start]>close[last])

{

//--- se la candela è stata rialzista prima, cancella i valori del buffer indicatori rialzista

if(ExtDirectionFlag!=-1)

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);

//--- candela bearish(ribassista)

ExtDirectionFlag=-1;

//--- genera la candela

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],

close[last],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);

//--- esce dalla funzione

return;

}

//--- se il prezzo di chiusura alla prima barra è inferiore a quello dell'ultima barra, la candela è rialzista

if(open[start]<close[last])

{

//--- se la candela è stata ribassista prima, cancella i valori del buffer indicatori ribassista

if(ExtDirectionFlag!=1)

ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,start,count);

//--- candela bullish(rialzista)

ExtDirectionFlag=1;

//--- genera la candela

FormCandleMain(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,close[last],

open[start],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBullFlag);

//--- esce dalla funzione

return;

}

//--- se siete in questa parte della funzione, il prezzo di apertura alla prima barra è pari a

//--- al prezzo di chiusura dell''ultima barra; tale candela è considerata ribassista

//--- se la candela è stata rialzista prima, cancella i valori del buffer indicatore rialzista

if(ExtDirectionFlag!=-1)

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);

//--- candela bearish

ExtDirectionFlag=-1;

//--- se i prezzi close ed open sono uguali, utilizza lo shift per una corretta visualizzazione

if(high[index_max]!=low[index_min])

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);

else

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,

open[start],open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],

high[index_max]-ExtEmptyBodySize,start,count,ExtBearFlag);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Riempie la fine della candela |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void FillCandleEnd(const double &open[],const double &close[],

const double &high[],const double &low[],

const int start,const int last,const int fill_index,

const int index_max,const int index_min)

{

//--- non disegnare in caso di barra singola

if(last-start==0)

return;

//--- se il prezzo di chiusura alla prima barra eccede quella dell'ultima barra, la candela è ribassista

if(open[start]>close[last])

{

//--- genera la fine della candela

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,

open[start],close[last],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);

//--- esce dalla funzione

return;

}

//--- se il prezzo di chiusura alla prima barra è inferiore a quello dell'ultima barra, la candela è rialzista

if(open[start]<close[last])

{

//--- genera la fine della candela

FormCandleEnd(ExtBullBodyEndFirst,ExtBullBodyEndSecond,ExtBullShadowEndFirst,ExtBullShadowEndSecond,

close[last],open[start],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBullFlag);

//--- esce dalla funzione

return;

}

//--- se siete in questa parte della funzione, il prezzo di apertura alla prima barra è pari a

//--- al prezzo di chiusura dell''ultima barra; tale candela è considerata ribassista

//--- genera la fine della candela

if(high[index_max]!=low[index_min])

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);

else

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],high[index_max]-ExtEmptyBodySize,fill_index,ExtBearFlag);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- imposta l'indicatore del periodo

if(!CheckPeriod((int)Period(),(int)InpPeriod))

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

//--- mostra i dati dei prezzi in primo piano

ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,0,1);

//--- lega i buffer indicatore

SetIndexBuffer(0,ExtBearBodyFirst);

SetIndexBuffer(1,ExtBearBodySecond);

SetIndexBuffer(2,ExtBearBodyEndFirst);

SetIndexBuffer(3,ExtBearBodyEndSecond);

SetIndexBuffer(4,ExtBearShadowFirst);

SetIndexBuffer(5,ExtBearShadowSecond);

SetIndexBuffer(6,ExtBearShadowEndFirst);

SetIndexBuffer(7,ExtBearShadowEndSecond);

SetIndexBuffer(8,ExtBullBodyFirst);

SetIndexBuffer(9,ExtBullBodySecond);

SetIndexBuffer(10,ExtBullBodyEndFirst);

SetIndexBuffer(11,ExtBullBodyEndSecond);

SetIndexBuffer(12,ExtBullShadowFirst);

SetIndexBuffer(13,ExtBullShadowSecond);

SetIndexBuffer(14,ExtBullShadowEndFirst);

SetIndexBuffer(15,ExtBullShadowEndSecond);

//--- imposta alcuni valori proprietà, per creare l'indicatore

for(int i=0;i<8;i++)

{

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_FILLING); // tipo di costruzione grafica

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); // stile di disegno della linea

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH,1); // spessore di disegno della linea

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- nel caso in cui non ci siano ancora barre calcolate

if(prev_calculated==0)

{

//--- riceve l' orario di arrivo del frame's bar più grande

if(!GetTimeData())

return(0);

}

//--- imposta l'indicizzazione diretta

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//--- variabile iniziale per il calcolo delle barre

int start=prev_calculated;

//--- se la barra viene generata, ricalcola il valore dell'indicatore su di essa

if(start!=0 && start==rates_total)

start--;

//--- Il ciclo per calcolare i valori degli indicatori

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- riempie gli elementi del buffer indicatore per valori vuoti

FillIndicatorBuffers(i);

//--- esegue il calcolo per le barre iniziando dalla data InpDateStart

if(time[i]>=InpDateStart)

{

//--- definisce la posizione, dal quale i valori devono essere mostrati, per la prima volta

if(ExtStartFlag)

{

//--- conserva il numero di barre iniziali

ExtStartPos=i;

//--- definisce la prima data dal timeframe più grande che eccedente time[i]

while(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])

if(ExtCount<ExtSize-1)

ExtCount++;

//--- modifica il valore del flag per non eseguire nuovamente questo blocco

ExtStartFlag=false;

}

//--- controlla se ci sono ancora elementi nell'array

if(ExtCount<ExtSize)

{

//--- attende il valore del timeframe corrente per raggiungere quello del timeframe più ampio

if(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])

{

//--- disegna la parte principale della candela (senza riempire l'area tra l'ultima e la penultima barra)

FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-2,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- riempie la fine della candela (l'area tra l'ultima e la penultima barra)

FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- slitta la posizione iniziale per disegnare la prossima candela

ExtStartPos=i;

//--- incrementa il contatore dell'array

ExtCount++;

}

else

continue;

}

else

{

//--- resetra i valori dell'array

ResetLastError();

//--- riceve l'ultima data dal timeframe più grande

if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,0,1,ExtCurrentTime)==-1)

{

Print("Data copy error, code = ",GetLastError());

return(0);

}

//--- se la nuova data è successiva, arresta la generazione di candele

if(ExtCurrentTime[0]>ExtLastTime)

{

//--- sgombera l'area tra l' ultima e penultima barra nel principale buffer indicatore

ClearEndOfBodyMain(i-1);

//--- compila l'area utilizzando buffer indicatori ausiliari

FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- slitta la posizione iniziale per disegnare la prossima candela

ExtStartPos=i;

//--- resetta il flag della direzione del prezzo

ExtDirectionFlag=0;

//--- memorizza la nuova ultima data

ExtLastTime=ExtCurrentTime[0];

}

else

{

//--- genera la candela

FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i,i,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

}

}

}

}

//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata

return(rates_total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla la correttezza del periodo dell'indicatore specificato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool CheckPeriod(int current_period,int high_period)

{

//--- il periodo dell'indicatore deve eccedere il timeframe con il quale esso viene visualizzato

if(current_period>=high_period)

{

Print("Error! Il valore del periodo dell'indicatore deve superare il valore del timeframe corrente! ");

return(false);

}

//--- se il periodo dell'indicatore è di una settimana o mese, il periodo è corretto

if(high_period>32768)

return(true);

//--- converte i valori del periodo in minuti

if(high_period>30)

high_period=(high_period-16384)*60;

if(current_period>30)

current_period=(current_period-16384)*60;

//--- il periodo dell'indicatore deve essere multiplo del timeframe su cui è visualizzato

if(high_period%current_period!=0)

{

Print("Error! Il valore del periodo dell' indicatore deve essere multiplo del valore del periodo del timeframe corrente! ");

return(false);

}

//--- il periodo dell'indicatore deve superare il timeframe su cui è visualizzato, di 3 o più volte

if(high_period/current_period<3)

{

Print("Error! Il periodo dell'indicatore dovrebbe superare l'attuale timeframe di 3 o più volte! ");

return(false);

}

//--- Il periodo indicatore è corretto per il timeframe corrente

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Riceve i dati temporali dal lasso di tempo più ampio |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool GetTimeData(void)

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- copia tutti i dati per il tempo corrente

if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,InpDateStart,TimeCurrent(),ExtTimeBuff)==-1)

{

//--- riceve il codice dell'errore

int code=GetLastError();

//--- stampa il messaggio d'errore

PrintFormat("Errore copia dei dati! %s",code==4401

? "Lo storico è ancora in fase di uploading!"

: "Code = "+IntegerToString(code));

//--- restituisce false per fare un nuovo tentativo di download dei dati

return(false);

}

//--- riceve la grandezza dell'array

ExtSize=ArraySize(ExtTimeBuff);

//--- imposta l'indice di loop per l'array a zero

ExtCount=0;

//--- imposta la posizione della candela corrente sul timeframe, a zero

ExtStartPos=0;

ExtStartFlag=true;

//--- memorizza l'ultimo valore di tempo dal timeframe più ampio

ExtLastTime=ExtTimeBuff[ExtSize-1];

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+-----------------------------------------------------------------------------------------+

//| La funzione costituisce la parte principale della candela. A seconda del flag |

//| del suo valore, la funzione definisce quali dati e array devono |

//| essere usati per la corretta visualizzazione. |

//+-----------------------------------------------------------------------------------------+

void FormCandleMain(double &body_fst[],double &body_snd[],

double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],

const double fst_value,const double snd_value,

const double fst_extremum,const double snd_extremum,

const int start,const int count,const bool flag)

{

//--- controlla il valore del flag

if(flag)

{

//--- genera il corpo della candela

FormMain(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,start,count);

//--- genera l'ombra della candela

FormMain(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,start,count);

}

else

{

//--- genera il corpo della candela

FormMain(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,start,count);

//--- genera l'ombra della candela

FormMain(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,start,count);

}

}

//+-------------------------------------------------------------------------------+

//| La funzione costituisce l'estremità della candela. A seconda del valore della flag, |

//| la funzione definisce quali dati ed array devono |

//| essere usati per la corretta visualizzazione. |

//+-------------------------------------------------------------------------------+

void FormCandleEnd(double &body_fst[],double &body_snd[],

double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],

const double fst_value,const double snd_value,

const double fst_extremum,const double snd_extremum,

const int end,bool &flag)

{

//--- controlla il valore del flag

if(flag)

{

//--- genera la fine del corpo della candela

FormEnd(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,end);

//--- genera la fine dell'ombra della candela

FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,end);

//--- cambia il valore della flag in quello opposto

flag=false;

}

else

{

//--- genera la fine del corpo della candela

FormEnd(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,end);

//--- genera la fine dell'ombra della candela

FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,end);

//--- cambia il valore della flag in quello opposto

flag=true;

}

}

//+--------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Cancella la fine della candela (l'area tra l'ultima e la penultima |

//| barra |

//+--------------------------------------------------------------------------------------------+

void ClearEndOfBodyMain(const int ind)

{

ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,ind,1);

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,ind,1);

}

//+-----------------------------------------------------------------------------------------+

//| Cancella la candela |

//+-----------------------------------------------------------------------------------------+

void ClearCandle(double &body_fst[],double &body_snd[],double &shadow_fst[],

double &shadow_snd[],const int start,const int count)

{

//--- controlla

if(count!=0)

{

//--- riempie il buffer indicatore con valori vuoti

ArrayFill(body_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(body_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(shadow_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(shadow_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

}

}

//+-----------------------------------------------------------------------------------------+

//| Genera la parte principale della candela |

//+-----------------------------------------------------------------------------------------+

void FormMain(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,

const double snd_value,const int start,const int count)

{

//--- controlla

if(count!=0)

{

//--- riempie il buffer indicatore con i valori

ArrayFill(fst,start,count,fst_value);

ArrayFill(snd,start,count,snd_value);

}

}

//+---------------------------------------------------------------------------------------+

//| Genera la fine della candela |

//+---------------------------------------------------------------------------------------+

void FormEnd(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,

const double snd_value,const int last)

{

//--- riempie il buffer indicatore con i valori

ArrayFill(fst,last-1,2,fst_value);

ArrayFill(snd,last-1,2,snd_value);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| _* Riempie gli elementi del buffer indicatore per valori vuoti |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void FillIndicatorBuffers(const int i)

{

//--- imposta un valore vuoto nella cella del buffer indicatore

ExtBearBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

}