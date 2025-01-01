DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con i databaseDatabaseColumnName 

DatabaseColumnName

Ottiene il nome campo per indice.

bool  DatabaseColumnName(
   int      request,     // handle di richiesta ricevuto in DatabasePrepare
   int      column,      // indice di campo nella richiesta
   string&  name         // il riferimento alla variabile per ricevere il nome del campo
   );

Parametri

request

[in] Handle di richiesta ricevuto in DatabasePrepare().

column

[in] Indice di campo nella richiesta. La numerazione dei campi inizia da zero e non può superare DatabaseColumnsCount() - 1.

name

[out] Variabile per la scrittura del nome del campo.

Valore di ritorno

Restituisce true se ha esito positivo, altrimenti false. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – invalid request handle;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  – 'column' index exceeds DatabaseColumnsCount() -1.

Nota

Il valore può essere ottenuto solo se almeno una chiamata DatabaseRead() è stata preliminarmente effettuata per "richiesta".

Guarda anche

DatabasePrepare, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnType