DatabaseColumnName
Ottiene il nome campo per indice.
bool DatabaseColumnName(
Parametri
request
[in] Handle di richiesta ricevuto in DatabasePrepare().
column
[in] Indice di campo nella richiesta. La numerazione dei campi inizia da zero e non può superare DatabaseColumnsCount() - 1.
name
[out] Variabile per la scrittura del nome del campo.
Valore di ritorno
Restituisce true se ha esito positivo, altrimenti false. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – invalid request handle;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – 'column' index exceeds DatabaseColumnsCount() -1.
Nota
Il valore può essere ottenuto solo se almeno una chiamata DatabaseRead() è stata preliminarmente effettuata per "richiesta".
