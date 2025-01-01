#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber dell'expert

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modifica dello Stop Loss e Take Profit della posizione |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- dichiara ed inizializza la richiesta di trade ed il risultato della richiesta di trade

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // numero delle posizioni aperte

//--- itera su tutte le posizioni/t34>

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- parametri dell'ordine

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i);// ticket della posizione

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // simbolo

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // numero di cifre decimali

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber della posizione

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volume della posizione

double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL); // Stop Loss della posizione

double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP); // Take Profit della posizione

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // tipo della posizione

//--- output informazioni riguardo la posizione

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- se il MagicNumber corrisponde, Stop Loss e Take Profit non sono stati definiti

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

//--- calcola i livelli del prezzo corrente

double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

int stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

double price_level;

//--- se l'offset distanza minima consentita in punti dal corrente punto di chiusura non è impostata

if(stop_level<=0)

stop_level=150; // imposta l'offset distanza di 150 punti dal corrente punto di chiusura

else

stop_level+=50; // imposta l'offset distanza a (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) punti per l'affidabilità



//--- calcolo ed arrotondamento dei valori Stop Loss e Take Profit

price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(bid+price_level,digits);

}

else

{

sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(ask-price_level,digits);

}

//--- azzero la richiesta ed i risultanti valori

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- setting the operation parameters

request.action =TRADE_ACTION_SLTP; // type of trade operation

request.position=position_ticket; // ticket of the position

request.symbol=position_symbol; // simbolo

request.sl =sl; // Stop Loss della posizione

request.tp =tp; // Take Profit della posizione

request.magic=EXPERT_MAGIC; // MagicNumber della posizione

//--- output informazioni riguardo la modifica

PrintFormat("Modifica #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- invia la richiesta

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // se impossibile inviare la richiesta, da in output il codice errore

//--- informazioni riguardo l'operazione

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+