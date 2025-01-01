- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryOrderGetString
Restituisce la proprietà richiesta di un ordine. La proprietà dell'ordine deve essere di tipo stringa. Ci sono due varianti della funzione.
1. Restituisce immediatamente il valore della proprietà.
|
string HistoryOrderGetString(
2. Restituisce true o false, a seconda del successo della funzione. In caso di successo, il valore della proprietà è posto in una variabile di destinazione passata per riferimento dall ultimo parametro.
|
bool HistoryOrderGetString(
Parametri
ticket_number
[in] Ticket dell'ordine.
property_id
[in] Identificativo della proprietà dell'ordine. Il valore può essere uno dei valori dell' enumerazione ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING.
string_var
[out] Variabile di tipo stringa.
Valore restituito
Valore di tipo stringa.
Nota
Non confondere gli ordini della cronistoria di trading con gli attuali ordini pendenti che vengono visualizzati nella scheda "Trade" della barra "BoxAttrezzi". L'elenco degli ordini che sono stati cancellati o hanno portato ad una transazione, possono essere visualizzati nella scheda "Cronistoria" del "BoxAttrezzi" del terminale client.
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Vedi anche
HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Proprietà Ordini