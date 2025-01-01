//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- cronologia delle operazioni e degli ordini

if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))

{

Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- in un ciclo dalla lista di tutti gli ordini della cronologia sul conto

int total=HistoryOrdersTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- ottenere il ticket dell'ordine nella lista tramite l'indice del ciclo

ulong ticket=HistoryOrderGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- ottenere il tipo di ordine e visualizzare l'intestazione per la lista delle proprietà stringa dell'ordine selezionato

string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)HistoryOrderGetInteger(ticket, ORDER_TYPE));

PrintFormat("String properties of an history order %s #%I64u:", type, ticket);



//--- stampare tutte le proprietà stringa dell'ordine selezionato sotto l'intestazione

HistoryOrderPropertiesStringPrint(ticket, 16);

}

/*

risultato:

String properties of an history order Buy #2646074112:

Comment: [tp 1.09137]

Symbol: EURUSD

External ID:

String properties of an history order Buy #2646131906:

Comment:

Symbol: EURUSD

External ID:

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Visualizza le proprietà stringa |

//| della cronologia selezionata nel journal |

//+------------------------------------------------------------------+

void HistoryOrderPropertiesStringPrint(const long ticket, const uint header_width=0)

{

uint w=0;

string header="";

string value="";



//--- definire il testo dell'intestazione e la larghezza del campo dell'intestazione

//--- se la larghezza dell'intestazione viene passata alla funzione uguale a zero, allora la larghezza sarà la dimensione della riga dell'intestazione + 1

header="Comment:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- ottenere e visualizzare il commento con la larghezza dell'intestazione specificata nel journal

if(!HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_COMMENT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);



//--- visualizzare nel journal un simbolo per il quale è stato effettuato l'ordine

header="Symbol:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_SYMBOL, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);



//--- visualizzare l'ID dell'ordine in un sistema esterno nel journal

header="External ID:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_EXTERNAL_ID, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituire la descrizione del tipo di ordine |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type: "+(string)type);

}

}