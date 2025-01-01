- Stili Indicatore negli Esempi
La funzione imposta il valore della proprietà indicatore corrispondente. La proprietà indicatore deve essere di tipo string. Ci sono due varianti della funzione.
Chiamare specificando l'identificatore di proprietà.
bool IndicatorSetString(
Chiamare specificando l'identificatore della proprietà ed il modificatore.
bool IndicatorSetString(
Parametri
prop_id
[in] Identificatore della proprietà dell'indicatore. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING.
prop_modifier
[in] Modificatore della proprietà specificata. Solo le proprietà livello richiedono un modificatore.
prop_value
[in] Valore della proprietà.
Valore restituito
In caso di esecuzione avvenuta con successo, restituisce true, altrimenti - false
Nota
La numerazione delle proprietà (modificatori) comincia da 1 (uno) quando si utilizza la direttiva #property, mentre la funzione utilizza la numerazione da 0 (zero). Nel caso in cui il numero di livello è impostato in modo errato, la visualizzazione dell' indicatore può differire da quanto previsto.
Ad esempio, per impostare la descrizione della prima linea orizzontale, usa l'indice zero:
- IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "First Level") - l'indice 0 viene usato per impostare la descrizione del testo del primo livello.
Esempio: indicatore che imposta l'etichetta del testo sulla linea orizzontale dell'indicatore.
#property indicator_separate_window
Vedi anche
Proprietà Indicatori Personalizzati, Proprietà Programmi (#property)