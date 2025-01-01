OrderGetTicket

Restituisce il Ticket di un ordine corrispondente e seleziona automaticamente l'ordine per un ulteriore lavoro con esso utilizzando le funzioni.

ulong OrderGetTicket(

int index

);

Parametri

index

[in] Numero di un ordine nella lista degli ordini correnti.

Valore restituito

Valore del tipo ulong . Se la funzione fallisce, viene restituito 0.

Nota

Non confondere i correnti ordini pendenti con le posizioni, che sono anche visualizzati nella scheda "Trade" del "BoxAttrezzi" del terminale client. Un ordine è una richiesta di condurre una transazione, mentre una posizione è il risultato di una o più operazioni.

Per l'interpretazione "netting" delle posizioni (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), può esistere in qualsiasi momento una sola posizione per un simbolo. Questa posizione è il risultato di una o più operazioni. Non confondere le posizioni con gli ordini pendenti vigenti, che sono anche visualizzati nella scheda Trading della finestra BoxAttrezzi.

Se sono ammesse posizioni individuali (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), per un simbolo possono essere aperte più posizioni.

La funzione OrderGetTicket() copia i dati di un ordine nell'ambiente del programma, e successive chiamate di OrderGetDouble(), OrderGetInteger(), OrderGetString() restituiscono i dati precedentemente copiati. Ciò significa che l'ordine stesso non esiste più (o il suo prezzo di apertura, Stop Loss/Take Profit o scadenza sono cambiati), ma i dati di questo ordine possono essere ancora ottenuti. Per garantire la ricezione di nuovi dati relativi ad un ordine, si consiglia di chiamare OrderGetTicket() giusto prima di fare riferimento ad essi.

Esempio:

voidOnStart()

{

//---variabili per la restituzione di valori dalle proprietà dell'ordine

ulong ticket;

double open_price;

double initial_volume;

datetime time_setup;

string symbol;

string type;

long order_magic;

long positionID;

//--- numero degli attuali ordini in corso

uint total=OrdersTotal();

//--- passare attraverso gli ordini in un ciclo

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- restituisce il ticket dell'ordine per la sua posizione nella lista

if((ticket=OrderGetTicket(i))>0)

{

//--- restituisce le proprietà dell'ordine

open_price =OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);

time_setup =(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP);

symbol =OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

order_magic =OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);

positionID =OrderGetInteger(ORDER_POSITION_ID);

initial_volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);

type =EnumToString(ENUM_ORDER_TYPE(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)));

//--- prepara e mostra le informazioni sull'ordine

printf("il #ticket %d %s %G %s at %G è stato impostato a %s",

ticket, // ticket ordine

type, // tipo

initial_volume, // volume piazzato

symbol, // simbolo

open_price, // prezzo di apertura specificato

TimeToString(time_setup)// tempo di piazzamento dell'ordine

);

}

}

//---

}

