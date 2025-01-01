- OrderCalcMargin
OrderGetTicket
Restituisce il Ticket di un ordine corrispondente e seleziona automaticamente l'ordine per un ulteriore lavoro con esso utilizzando le funzioni.
ulong OrderGetTicket(
Parametri
index
[in] Numero di un ordine nella lista degli ordini correnti.
Valore restituito
Valore del tipo ulong . Se la funzione fallisce, viene restituito 0.
Nota
Non confondere i correnti ordini pendenti con le posizioni, che sono anche visualizzati nella scheda "Trade" del "BoxAttrezzi" del terminale client. Un ordine è una richiesta di condurre una transazione, mentre una posizione è il risultato di una o più operazioni.
Per l'interpretazione "netting" delle posizioni (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), può esistere in qualsiasi momento una sola posizione per un simbolo. Questa posizione è il risultato di una o più operazioni. Non confondere le posizioni con gli ordini pendenti vigenti, che sono anche visualizzati nella scheda Trading della finestra BoxAttrezzi.
Se sono ammesse posizioni individuali (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), per un simbolo possono essere aperte più posizioni.
La funzione OrderGetTicket() copia i dati di un ordine nell'ambiente del programma, e successive chiamate di OrderGetDouble(), OrderGetInteger(), OrderGetString() restituiscono i dati precedentemente copiati. Ciò significa che l'ordine stesso non esiste più (o il suo prezzo di apertura, Stop Loss/Take Profit o scadenza sono cambiati), ma i dati di questo ordine possono essere ancora ottenuti. Per garantire la ricezione di nuovi dati relativi ad un ordine, si consiglia di chiamare OrderGetTicket() giusto prima di fare riferimento ad essi.
Esempio:
voidOnStart()
