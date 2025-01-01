DocumentazioneSezioni
CLContextFree

Rimuove un contesto OpenCL.

void  CLContextFree(
   int  context     // Handle ad un contesto OpenCL
   );

Parametri

contesto

[in] Handle del contesto OpenCL.

Valore restituito

Nessuno. Nel caso di un errore interno il valore _LastError cambia. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().