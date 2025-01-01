Tipo Stringa

Il tipo stringa viene utilizzato per la memorizzazione di stringhe di testo. Una stringa di testo è una sequenza di caratteri in formato Unicode con lo zero finale al termine di essa. Una costante stringa può essere assegnata ad una variabile stringa. Una costante stringa è una sequenza di caratteri Unicode racchiuse tra virgolette: "Questa è una costante stringa".

Se è necessario includere le virgolette (") in una stringa, il carattere di backslash (\) deve essere messo prima. Qualsiasi speciali costanti carattere possono essere scritte in una stringa, se il carattere di backslash (\) viene digitato prima di esse.

Esempi:

string svar="Questo è un carattere stringa";

string svar2=StringSubstr(svar,0,4);

Print("Simbolo del Copyright\t\x00A9");

FileWrite(handle,"Questa stringa contiene il simbolo di nuova riga

");

string MT5path="C:\\Program Files\\MetaTrader 5";

Per rendere il codice sorgente leggibile, lunghe costanti stringa possono essere suddivise in parti senza operazione di addizione. Durante la compilazione, queste parti verranno combinate in una stringa long:

//--- Dichiarare una costante stringa long

string HTML_head="<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\""

" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">

"

"<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">

"

"<head>

"

"<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />

"

"<title>Report Operazioni di Trade</title>

"

"</head>";

//--- Fai l'output della costante stringa nel log

Print(HTML_head);

}

Vedi anche

Funzioni di Conversione, Funzioni di Stringa,FileOpen, FileReadString, FileWriteString