- Tipi Integer
- Tipi Reali (double, float)
- Numero complesso (complex)
- Tipo Stringa
- Strutture, Classi e Interfacce
- Oggetto Array Dinamico
- Matrices and vectors
- Typecasting
- Tipo Void e Costante NULL
- Tipi definiti dall'utente
- Puntatori agli Oggetti
- Riferimento. Il Modifier & e la parola chiave this
Tipo Stringa
Il tipo stringa viene utilizzato per la memorizzazione di stringhe di testo. Una stringa di testo è una sequenza di caratteri in formato Unicode con lo zero finale al termine di essa. Una costante stringa può essere assegnata ad una variabile stringa. Una costante stringa è una sequenza di caratteri Unicode racchiuse tra virgolette: "Questa è una costante stringa".
Se è necessario includere le virgolette (") in una stringa, il carattere di backslash (\) deve essere messo prima. Qualsiasi speciali costanti carattere possono essere scritte in una stringa, se il carattere di backslash (\) viene digitato prima di esse.
Esempi:
|
string svar="Questo è un carattere stringa";
Per rendere il codice sorgente leggibile, lunghe costanti stringa possono essere suddivise in parti senza operazione di addizione. Durante la compilazione, queste parti verranno combinate in una stringa long:
|
//--- Dichiarare una costante stringa long
