MQL5 RiferimentoSegnali di TradeSignalBaseGetDouble 

SignalBaseGetDouble

Restituisce il valore della proprietà di tipo double per il segnale selezionato.

double  SignalBaseGetDouble(
   ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE     property_id,     // identificatore proprietà
   );

Parametri

property_id

[in] Identificatore proprietà del Segnale. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE.

Valore restituito

Il valore della proprietà di tipo double del segnale selezionato.