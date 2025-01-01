MQL5 RiferimentoSegnali di TradeSignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalBaseGetDouble
Restituisce il valore della proprietà di tipo double per il segnale selezionato.
double SignalBaseGetDouble(
Parametri
property_id
[in] Identificatore proprietà del Segnale. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE.
Valore restituito
Il valore della proprietà di tipo double del segnale selezionato.