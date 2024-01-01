DocumentazioneSezioni
Invia un file all'indirizzo, specificato nella finestra di impostazione della scheda "FTP".

bool  SendFTP(
   string  filename,          // file da inviare con ftp
   string  ftp_path=NULL      // lista ftp
   );

Parametri

filename

[in]   Nome del file inviato.

ftp_path=NULL

[in]   Lista FTP. Se una directory non è specificata, viene utilizzata la directory descritta nelle impostazioni.

Valore restituito

In caso di fallimento restituisce 'false'.

Nota

Il file inviato deve essere posizionato nella cartella terminal_directory\MQL5\files o sue relative sottocartelle. L'invio non viene eseguito se l'indirizzo FTP e/o la password di accesso non sono specificate nelle impostazioni.

La funzione SendFTP() non funziona nel Tester di Strategia.

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      SendFTP.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   FILENAME  "SomeFile.bin"
#define   PATH      NULL
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- controllare il permesso di inviare i file all'indirizzo FTP nel terminale
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_FTP_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send messages to the FTP-address");
      return;
     }
//--- inviare file
   ResetLastError();
   if(!SendFTP(FILENAMEPATH))
      Print("SendFTP() failed. Error ",GetLastError());
  }