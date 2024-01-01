- SocketCreate
Invia un file all'indirizzo, specificato nella finestra di impostazione della scheda "FTP".
|
bool SendFTP(
Parametri
filename
[in] Nome del file inviato.
ftp_path=NULL
[in] Lista FTP. Se una directory non è specificata, viene utilizzata la directory descritta nelle impostazioni.
Valore restituito
In caso di fallimento restituisce 'false'.
Nota
Il file inviato deve essere posizionato nella cartella terminal_directory\MQL5\files o sue relative sottocartelle. L'invio non viene eseguito se l'indirizzo FTP e/o la password di accesso non sono specificate nelle impostazioni.
La funzione SendFTP() non funziona nel Tester di Strategia.
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+