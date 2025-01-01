MQL5 RiferimentoOggetti GraficiTextGetSize
TextGetSize
La funzione restituisce la larghezza della linea e l'altezza alle correnti impostazioni dei caratteri.
bool TextGetSize(
Parametri
text
[in] Stringa, per cui lunghezza e larghezza devono essere ottenute.
width
[out] Parametro d'ingresso per la ricezione della larghezza.
height
[out] Parametro d'input per la ricezione di altezza.
Valore restituito
Restituisce true se ha successo, altrimenti false. Possibili errori di codice:
- ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - errore sistema operativo.
