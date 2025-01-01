DocumentazioneSezioni
TextGetSize

La funzione restituisce la larghezza della linea e l'altezza alle correnti impostazioni dei caratteri.

bool  TextGetSize(
   const string       text,          // stringa di testo
   uint&               width,        // larghezza del buffer in pixels
   uint&               height        // altezza del buffer in pixels
   );

Parametri

text

[in] Stringa, per cui lunghezza e larghezza devono essere ottenute.

width

[out] Parametro d'ingresso per la ricezione della larghezza.

height

[out] Parametro d'input per la ricezione di altezza.

Valore restituito

Restituisce true se ha successo, altrimenti false. Possibili errori di codice:

  • ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - errore sistema operativo.

Vedi anche

Risorse, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextSetFont(), TextOut()